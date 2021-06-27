ФОТО. Плесень и разруха. Металлист показал, как выглядит база клуба

Харьковский «Металлист» показал, как выглядит база клуба в Высоком.

Учебно-тренировочная база «Высокий», которая еще 9 лет назад являлась предметом гордости и одним из лучших спортивных объектов инфраструктуры в Украине, сегодня находится в печальном и разрушенном состоянии. В свое время она обслуживала «Металлист» и принимала сборные Португалии, Германии и Дании во время Евро-2012.

Разрушенные и заплесневелые стены, обваленная и сломанная плитка, неработающие системы коммуникации, энергоснабжения, водоснабжение, запущенная территория, разваленные раздевалки и тренажерный зал, порыжевший и редкий с большими проплешинами газон на полях. Это только то, что бросается в глаза при беглом осмотре.

Даже быстрый и неуглубленный взгляд на состояние учебно-тренировочной базы «Высокий» приводит к пониманию, что косметическим ремонтом здесь не обойтись и требуется срочная реконструкция всех ее объектов. В последние годы учебно-тренировочную базу эксплуатировал клуб «Металлист 1925».

Клуб Металлист опубликовал фотографии базы «Высокий».