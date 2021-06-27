ФОТО. Плесень и разруха. Металлист показал, как выглядит база клуба

В последние годы базу «Высокий» эксплуатировал «Металлист 1925»

  • 27.06.2021 20:05
  • 7650 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Плесень и разруха. Металлист показал, как выглядит база клуба
© ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» показал, как выглядит база клуба в Высоком.

Учебно-тренировочная база «Высокий», которая еще 9 лет назад являлась предметом гордости и одним из лучших спортивных объектов инфраструктуры в Украине, сегодня находится в печальном и разрушенном состоянии. В свое время она обслуживала «Металлист» и принимала сборные Португалии, Германии и Дании во время Евро-2012.

Разрушенные и заплесневелые стены, обваленная и сломанная плитка, неработающие системы коммуникации, энергоснабжения, водоснабжение, запущенная территория, разваленные раздевалки и тренажерный зал, порыжевший и редкий с большими проплешинами газон на полях. Это только то, что бросается в глаза при беглом осмотре.

Даже быстрый и неуглубленный взгляд на состояние учебно-тренировочной базы «Высокий» приводит к пониманию, что косметическим ремонтом здесь не обойтись и требуется срочная реконструкция всех ее объектов. В последние годы учебно-тренировочную базу эксплуатировал клуб «Металлист 1925».

Клуб Металлист опубликовал фотографии базы «Высокий».

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Источник — ФК Металлист

(19 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 27.06.2021 21:29
    0
    Надо было сообщить Ярославскому, он бы всё отремонтировал!
    Ссылка
    ramos2010
    online
      ramos2010, 27.06.2021 21:09
    +1
    samird, 27.06.2021 20:41
    Также есть вариант, что изначально сделано было не слишком качественно. Хороший ремонт ТАК за такой срок убиваться не должен бы.
    ну плитка на керпичь без сетки это сделано на два три года.. по ходу и там бабки отмывались через посредников, так как и везде в нашей стране
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 27.06.2021 20:41
    +7
    Ёкарный Бабай, 27.06.2021 20:30
    И плитка отваливается и секции подвесного потолка все пойоб@ные? Больше похоже на то что там жили какие-то цыгане.
    Также есть вариант, что изначально сделано было не слишком качественно. Хороший ремонт ТАК за такой срок убиваться не должен бы.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 27.06.2021 20:36
    -2
    Анатолій Чорнобук, 27.06.2021 20:33
    Наче кацапи там жиои...
    Скоріш за все, чорти такі, як ти
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 27.06.2021 20:33
    0
    Наче кацапи там жиои...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 20:30
    +2
    kot-7, 27.06.2021 20:12
    Если в доме никто не живет, то через год полтора все вылазить начинает, че он хотел?? Тем более на халяву вернули, влаживайся епт
    И плитка отваливается и секции подвесного потолка все пойоб@ные? Больше похоже на то что там жили какие-то цыгане.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 27.06.2021 20:17
    -2
    kot-7, 27.06.2021 20:12
    Если в доме никто не живет, то через год полтора все вылазить начинает, че он хотел?? Тем более на халяву вернули, влаживайся епт
    В последние годы учебно-тренировочную базу эксплуатировал клуб «Металлист 1925»
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 27.06.2021 20:12
    +2
    вот это запустили, япона мать, кошмар
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 27.06.2021 20:12
    +11
    Если в доме никто не живет, то через год полтора все вылазить начинает, че он хотел?? Тем более на халяву вернули, влаживайся епт
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 27.06.2021 20:12
    +11
    Если в доме никто не живет, то через год полтора все вылазить начинает, че он хотел?? Тем более на халяву вернули, влаживайся епт
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 27.06.2021 20:41
    +7
    Ёкарный Бабай, 27.06.2021 20:30
    И плитка отваливается и секции подвесного потолка все пойоб@ные? Больше похоже на то что там жили какие-то цыгане.
    Также есть вариант, что изначально сделано было не слишком качественно. Хороший ремонт ТАК за такой срок убиваться не должен бы.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 20:30
    +2
    kot-7, 27.06.2021 20:12
    Если в доме никто не живет, то через год полтора все вылазить начинает, че он хотел?? Тем более на халяву вернули, влаживайся епт
    И плитка отваливается и секции подвесного потолка все пойоб@ные? Больше похоже на то что там жили какие-то цыгане.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 27.06.2021 20:12
    +2
    вот это запустили, япона мать, кошмар
    Ссылка
    ramos2010
    online
      ramos2010, 27.06.2021 21:09
    +1
    samird, 27.06.2021 20:41
    Также есть вариант, что изначально сделано было не слишком качественно. Хороший ремонт ТАК за такой срок убиваться не должен бы.
    ну плитка на керпичь без сетки это сделано на два три года.. по ходу и там бабки отмывались через посредников, так как и везде в нашей стране
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 27.06.2021 21:29
    0
    Надо было сообщить Ярославскому, он бы всё отремонтировал!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 27.06.2021 20:33
    0
    Наче кацапи там жиои...
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