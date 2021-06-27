Леонид БУРЯК: «Cборной Украины приходится все матчи играть основой»

Специалист рассказал о проблемах украинской команды на Евро-2020

  • 27.06.2021 19:12
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Леонид БУРЯК: «Cборной Украины приходится все матчи играть основой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о том, что является главной проблемой «сине-желтых» на Евро-2020.

«Об усталости и Андрей Шевченко сказал. Он назвал это главной проблемой. Не у всех же сборных есть возможность на третий матч позволить сделать ротацию. Как, например, Испания повела со Словакией 3:0 – и можно уже играть по-другому. А Италия на третий матч группового раунда сделала серьезную ротацию. А сборной Украины приходится все матчи играть основой. А такой график отбирает и физиологические силы, и психологические. В мыслях постоянно то, что нельзя ошибиться, из-за одной ошибки все может пойти насмарку. Но хорошо, что Украина прошла в 1/8 финала. Это уже пишется новая история», — считает Буряк.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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