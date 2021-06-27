ПФЛ отменила лимит на легионеров

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко рассказал об отмене лимита на легионеров в Первой и Второй лигах, и сколько клубу нужно заплатить за заявку футболиста-легионера.

«В последнее время наметилась тенденция, что все больше профессиональных клубов хотят видеть в своих рядах легионеров. Вот почему было принято решение отказаться от лимита на иностранцев как в Первой, так и во Второй лиге. Однако на поле в составе каждой из команд должно находиться не больше трех легионеров.

В Регламенте указано, что за каждого футболиста-легионера, фамилия которого впервые внесена в заявку клуб, должен перечислить денежный взнос в размере 150 тысяч гривен. Эти средства УАФ использует на развитие детско-юношеского футбола», — отметил Каденко.

В новом сезоне под эгидой ПФЛ Украины будет выступать 48 команд мастеров.