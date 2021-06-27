ПФЛ отменила лимит на легионеров

Но есть одно важное исключение

  • 27.06.2021 18:50
  • 2332 просмотра
  • 3 комментария
ПФЛ отменила лимит на легионеров
© ФК Металлист 1925

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко рассказал об отмене лимита на легионеров в Первой и Второй лигах, и сколько клубу нужно заплатить за заявку футболиста-легионера.

«В последнее время наметилась тенденция, что все больше профессиональных клубов хотят видеть в своих рядах легионеров. Вот почему было принято решение отказаться от лимита на иностранцев как в Первой, так и во Второй лиге. Однако на поле в составе каждой из команд должно находиться не больше трех легионеров.

В Регламенте указано, что за каждого футболиста-легионера, фамилия которого впервые внесена в заявку клуб, должен перечислить денежный взнос в размере 150 тысяч гривен. Эти средства УАФ использует на развитие детско-юношеского футбола», — отметил Каденко.

В новом сезоне под эгидой ПФЛ Украины будет выступать 48 команд мастеров.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 27.06.2021 19:38
    0
    Здесь футбол игрушка олигархов и местных князьков. Потому и чемпионат слабый, и своих талантливых воспитанников крайне мало. Доходит до того, что сборная не может ротацию провести, потому что какую позицию ни возьми, везде ключевой футболист и если он выпадает, то все, игра ломается.
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 27.06.2021 19:31
    +1
    За збірну скоро буде нікому гуляти. Скрізь будуть грати ніякі легіонери, а всі ДЮШК закриються. Бо ніхто не питав у батьків, скільки коштує грошей відучитись там 10 років, а це дуже дорого, щоб потім не зміг і в любительську лігу попасти. Гірше чуми влада скрізь зараз
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 27.06.2021 19:24
    +4
    Ярославский подсуетился))
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 27.06.2021 19:24
    +4
    Ярославский подсуетился))
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 27.06.2021 19:31
    +1
    За збірну скоро буде нікому гуляти. Скрізь будуть грати ніякі легіонери, а всі ДЮШК закриються. Бо ніхто не питав у батьків, скільки коштує грошей відучитись там 10 років, а це дуже дорого, щоб потім не зміг і в любительську лігу попасти. Гірше чуми влада скрізь зараз
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 27.06.2021 19:38
    0
    Здесь футбол игрушка олигархов и местных князьков. Потому и чемпионат слабый, и своих талантливых воспитанников крайне мало. Доходит до того, что сборная не может ротацию провести, потому что какую позицию ни возьми, везде ключевой футболист и если он выпадает, то все, игра ломается.
    Ссылка
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