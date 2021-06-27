Виктор ВАЦКО: «Дания — это тренерская победа»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о победе Дании над Уэльсом (4:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Дания сыграла 4-3-3, а не 3-4-3. Кристенсен играл как опорный полузащитник. Уэльс выставил ожидаемый состав. В раздевалке датчан лидеры Кьяер и Шмейхель. Лидер сборной Дании на поле – Хейберг. Фантастический футболист, который обеспечивает контроль мяча. Он лучший ассистент этого Евро. Дания после группового турнира – третья по владению мячом. Первая по ударам по воротам соперника. Это тренерская победа.

В 18 лет Дольберг был лучшим бомбардиром Аякса. Ему предлагали невероятные персональные контракты. Потом был переход в Ниццу и шесть мячей за этот сезон. Поульсен по сравнению с Дольбергом – такой себе футболист. Поульсен – силовой и быстрый нападающий, который может сыграть головой. Дольберг это интеллект, техника, исполнительское мастерство», — считает Вацко.