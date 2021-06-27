Виктор ЛЕОНЕНКО: «Второй гол Дании можно было не засчитывать»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о победе Дании над Уэльсом (4:0) в поединке 1/8 финала Евро-2020.
«Второй гол Дании можно было не засчитывать. Было нарушение. Уберите Бейла и Рэмзи, и у сборной Уэльса не будет команды. Плюс отсутствует главный тренер», — считает Леоненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Уберите у Виктора котов и он будет подзаборным забулдыгой.
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Уберите у Виктора котов и он будет подзаборным забулдыгой.
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