Виктор ЛЕОНЕНКО: «Второй гол Дании можно было не засчитывать»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о победе Дании над Уэльсом (4:0) в поединке 1/8 финала Евро-2020.

«Второй гол Дании можно было не засчитывать. Было нарушение. Уберите Бейла и Рэмзи, и у сборной Уэльса не будет команды. Плюс отсутствует главный тренер», — считает Леоненко.