Виктор ЛЕОНЕНКО: «Второй гол Дании можно было не засчитывать»

Специалист подвел итоги победы датчан над сборной Уэльса (4:0)

  • 27.06.2021 15:47
  • 1609 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Второй гол Дании можно было не засчитывать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о победе Дании над Уэльсом (4:0) в поединке 1/8 финала Евро-2020.

«Второй гол Дании можно было не засчитывать. Было нарушение. Уберите Бейла и Рэмзи, и у сборной Уэльса не будет команды. Плюс отсутствует главный тренер», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 27.06.2021 16:23
    +1
    уберите пиво и не будет прогнозов )))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 16:22
    0
    "Уберите Бейла и Рэмзи, и у сборной Уэльса не будет команды."
    ................
    Уберите у Виктора котов и он будет подзаборным забулдыгой.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 27.06.2021 16:23
    +1
    уберите пиво и не будет прогнозов )))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 16:22
    0
    "Уберите Бейла и Рэмзи, и у сборной Уэльса не будет команды."
    ................
    Уберите у Виктора котов и он будет подзаборным забулдыгой.
    Ссылка
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