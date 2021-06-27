Миккель ДУЭЛУНД: «Динамо делает ставку на воспитанников, я принял это»

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд после перехода в голландский НЕК на правах аренды рассказал о сезоне в Украине.

««Динамо» провело великолепный сезон. В команде полно футболистов сборной Украины, поэтому я понимаю, почему Луческу не вносил никаких изменений в состав, который выигрывал. Клуб делает ставку на собственных воспитанников, я принял эту позицию.

Я не устал играть за границей, наоборот, у меня большое желание чего-то добиваться», – сказал Дуэлунд.

Напомним, что Дуэлунд перешел в НЕК до конца сезона 2021/22.