Миккель ДУЭЛУНД: «Динамо делает ставку на воспитанников, я принял это»

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд после перехода в голландский НЕК на правах аренды рассказал о сезоне в Украине.
««Динамо» провело великолепный сезон. В команде полно футболистов сборной Украины, поэтому я понимаю, почему Луческу не вносил никаких изменений в состав, который выигрывал. Клуб делает ставку на собственных воспитанников, я принял эту позицию.
Я не устал играть за границей, наоборот, у меня большое желание чего-то добиваться», – сказал Дуэлунд.
Напомним, что Дуэлунд перешел в НЕК до конца сезона 2021/22.
Источник — Tipsbladet
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Этот подход во всех топах.
Нам нужно прививать точно такой же подход.
Тогда выростит лига и тем самым вырастет наша сборная.
Этот подход во всех топах.
Нам нужно прививать точно такой же подход.
Тогда выростит лига и тем самым вырастет наша сборная.
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