Миккель ДУЭЛУНД: «Динамо делает ставку на воспитанников, я принял это»

Датчанин так и не заиграл в Киеве

  • 27.06.2021 14:02
  • 1289 просмотров
  • 5 комментариев
Миккель ДУЭЛУНД: «Динамо делает ставку на воспитанников, я принял это»
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд после перехода в голландский НЕК на правах аренды рассказал о сезоне в Украине.

««Динамо» провело великолепный сезон. В команде полно футболистов сборной Украины, поэтому я понимаю, почему Луческу не вносил никаких изменений в состав, который выигрывал. Клуб делает ставку на собственных воспитанников, я принял эту позицию.

Я не устал играть за границей, наоборот, у меня большое желание чего-то добиваться», – сказал Дуэлунд.

Напомним, что Дуэлунд перешел в НЕК до конца сезона 2021/22.

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Источник — Tipsbladet

(1 голос)

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Комментарии
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 27.06.2021 15:11
    +1
    Жаль пацана, несколько лет карьеры угробил🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2021 14:48
    0
    Burevestnik, 27.06.2021 14:26
    есть клубы (клуб) в Украины иного мнения - делают (-ет) акцент на иностранцев
    Да, это их выбор и их проблемы, почему иностранец должен думать что он сильнее, если команда из 10 украинцев в составе выигрывала все в своей стране.
    Этот подход во всех топах.
    Нам нужно прививать точно такой же подход.
    Тогда выростит лига и тем самым вырастет наша сборная.
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 27.06.2021 14:33
    0
    Тут дело разумеется и в лимите ещё
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 27.06.2021 14:26
    0
    Trasher311987, 27.06.2021 14:15
    Вы должны понять приезжая к нам вы должны быть сильнее украинцев, а не потому что вы иностранцы и надо вам стелить.
    есть клубы (клуб) в Украины иного мнения - делают (-ет) акцент на иностранцев
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2021 14:15
    +1
    Вы должны понять приезжая к нам вы должны быть сильнее украинцев, а не потому что вы иностранцы и надо вам стелить.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 27.06.2021 15:11
    +1
    Жаль пацана, несколько лет карьеры угробил🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2021 14:15
    +1
    Вы должны понять приезжая к нам вы должны быть сильнее украинцев, а не потому что вы иностранцы и надо вам стелить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2021 14:48
    0
    Burevestnik, 27.06.2021 14:26
    есть клубы (клуб) в Украины иного мнения - делают (-ет) акцент на иностранцев
    Да, это их выбор и их проблемы, почему иностранец должен думать что он сильнее, если команда из 10 украинцев в составе выигрывала все в своей стране.
    Этот подход во всех топах.
    Нам нужно прививать точно такой же подход.
    Тогда выростит лига и тем самым вырастет наша сборная.
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 27.06.2021 14:33
    0
    Тут дело разумеется и в лимите ещё
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 27.06.2021 14:26
    0
    Trasher311987, 27.06.2021 14:15
    Вы должны понять приезжая к нам вы должны быть сильнее украинцев, а не потому что вы иностранцы и надо вам стелить.
    есть клубы (клуб) в Украины иного мнения - делают (-ет) акцент на иностранцев
    Ссылка
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