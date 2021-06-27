Тренер Бельгии: «Португалия – команда-победитель, игроки умеют терпеть»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Португалией в 1/8 финала Евро-2020.
«Натренировать пенальти нереально. У нас есть список пенальтистов со времен чемпионата мира по футболу в России, но с тех пор он постоянно обновляется.
Мы мотивированы и сосредоточены. Это то, ради чего мы занимаемся футболом. Я чувствую большое волнение и энергию в команде. Португалия - команда, которая быстро адаптируется к обстоятельствам. Независимо от того, это будет открытый или закрытый матч, он будет зависеть от того, что происходит на поле. Например, будет ли быстрый гол?
Это команда-победитель. Я думаю, все очень просто. Они - обладатели этого трофея, выиграли Лигу наций УЕФА под руководством очень опытного тренера, который знает, как сделать свою команду очень конкурентоспособной. А еще они умеют терпеть», - сказал Мартинес.
Матч Бельгия – Португалия состоится 27 июня. Начало встречи – в 22:00.
Источник — УЕФА
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