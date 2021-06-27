Федерико Кьеза стал автором 100-го гола джокеров в финальных турнирах ЧЕ

Маттео Пессина забил 100-й мяч Евро-2020

  • 27.06.2021 12:28
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Федерико Кьеза стал автором 100-го гола джокеров в финальных турнирах ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

В матче Италия - Австрия (2:1) забивали только игроки, вышедшие на замену. Причем все три мяча оказались в итоге юбилейными. 23-летний полузащитник итальянцев Федерико Кьеза стал автором 100-го гола джокеров в финальных турнирах чемпионатов Европы. В «стольник» внесли посильную лепту футболисты 26 команд. Больше других «резервисты» Португалии (16 мячей), Испании (12), Германии (8), Нидерландов, Чехии (по - 7) и Италии (6).

В свою очередь партнер Кьезы по команде 24-летний хавбек Маттео Пессина стал автором 100-го гола Евро-2020, а на год его младший австрийский форвард Саша Калайджич записал на свой счет 10-й мяч джокеров на этом чемпионате.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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