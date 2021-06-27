Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина

На поединке 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина, который состоится 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», будет работать полностью итальянская судейская бригада во главе с Даниэле Орсато. На линиях ему будут помогать Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.



Обязанности резервного арбитра будет выполнять Давиде Масса. Арбитр системы VAR - Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра VAR - Марко Ди Белло и Филиппо Мели. Третий ассистент арбитра VAR - Паоло Валери.



Начало матча - в 22.00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Дневник сборной. Команда Шевченко готовится к 1/8 финала