Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина

На поединке 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина, который состоится 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», будет работать полностью итальянская судейская бригада во главе с Даниэле Орсато. На линиях ему будут помогать Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.
Обязанности резервного арбитра будет выполнять Давиде Масса. Арбитр системы VAR - Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра VAR - Марко Ди Белло и Филиппо Мели. Третий ассистент арбитра VAR - Паоло Валери.
Начало матча - в 22.00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Дневник сборной. Команда Шевченко готовится к 1/8 финала
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Без Италии не обошлось.
Без Италии не обошлось.
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