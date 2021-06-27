Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина

Поединок 1/8 финала чемпионата Европы обслужат итальянцы

  • 27.06.2021 12:24
  • 6214 просмотров
  • 3 комментария
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато

На поединке 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина, который состоится 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», будет работать полностью итальянская судейская бригада во главе с Даниэле Орсато. На линиях ему будут помогать Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.
 
Обязанности резервного арбитра будет выполнять Давиде Масса. Арбитр системы VAR - Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра VAR - Марко Ди Белло и Филиппо Мели. Третий ассистент арбитра VAR - Паоло Валери.
 
Начало матча - в 22.00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Дневник сборной. Команда Шевченко готовится к 1/8 финала

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(15 голосов)

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Комментарии
    Panda1818
    online
      Panda1818, 27.06.2021 13:46
    0
    New Zealander, 27.06.2021 13:27
    Это хорошо, так как все итальянцы любят Шеву+ помощники Шевы - итальянцы. Судьи будут топить за нас.
    Или гробить за слив Австрии которая доставила Италии немало проблем
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 13:27
    0
    Это хорошо, так как все итальянцы любят Шеву+ помощники Шевы - итальянцы. Судьи будут топить за нас.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.06.2021 13:00
    +1
    Итальянский след.
    Без Италии не обошлось.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.06.2021 13:00
    +1
    Итальянский след.
    Без Италии не обошлось.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 27.06.2021 13:46
    0
    New Zealander, 27.06.2021 13:27
    Это хорошо, так как все итальянцы любят Шеву+ помощники Шевы - итальянцы. Судьи будут топить за нас.
    Или гробить за слив Австрии которая доставила Италии немало проблем
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 13:27
    0
    Это хорошо, так как все итальянцы любят Шеву+ помощники Шевы - итальянцы. Судьи будут топить за нас.
    Ссылка
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