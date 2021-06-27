ВИДЕО. Дневник сборной. Команда Шевченко готовится к 1/8 финала

Футболисты сборной Украины продолжают готовиться к матчу 1/8 финала против Швеции, который состоится 29 июня.
В субботу футболисты нашей национальной команды провели тренировку в Бухаресте. Все еще индивидуально занимается Александр Зубков, из-за микроповреждения пропустил тренировку Роман Яремчук, а Денис Попов вынужденно покинул расположение «сине-желтых».
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Источник — YouTube
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