Небольшая травма Яремчука, Зубков все еще работает отдельно

В субботу сборная Украины продолжала подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Утром игроки работали в тренажерном зале, а также состоялось теоретическое занятие. Вечером сборная провела тренировку.

Индивидуально продолжает работать вингер Александр Зубков. Футболист все еще имеет шансы восстановиться до матча 29 июня.

Кроме того, индивидуально работал Роман Яремчук. У форварда небольшое повреждение, но уже завтра его ждут в основной группе.

В воскресенье команда проведет последнюю тренировку в Бухаресте перед отъездом в Глазго.