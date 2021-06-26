Небольшая травма Яремчука, Зубков все еще работает отдельно

Сборная Украины готовится к матчу против Швеции

  • 26.06.2021 21:11
  • 3644 просмотра
  • 4 комментария
Небольшая травма Яремчука, Зубков все еще работает отдельно
© uaf.ua

В субботу сборная Украины продолжала подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Утром игроки работали в тренажерном зале, а также состоялось теоретическое занятие. Вечером сборная провела тренировку.

Индивидуально продолжает работать вингер Александр Зубков. Футболист все еще имеет шансы восстановиться до матча 29 июня.

Кроме того, индивидуально работал Роман Яремчук. У форварда небольшое повреждение, но уже завтра его ждут в основной группе.

В воскресенье команда проведет последнюю тренировку в Бухаресте перед отъездом в Глазго.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 26.06.2021 22:36
    +1
    Какая на треньке травма?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.06.2021 22:35
    0
    nivava, 26.06.2021 22:28
    Невелика травма Яремчука
    Вони вже повечеряти без травм не можуть...
    Может Шева все таки сподобится выпустить Довбика и Безуса?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.06.2021 22:30
    +1
    Хоть бы не не додумались в тренажерке закладывать фундамент на ыинал...
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 26.06.2021 22:28
    +4
    Невелика травма Яремчука
    Вони вже повечеряти без травм не можуть...
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 26.06.2021 22:28
    +4
    Невелика травма Яремчука
    Вони вже повечеряти без травм не можуть...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 26.06.2021 22:36
    +1
    Какая на треньке травма?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.06.2021 22:30
    +1
    Хоть бы не не додумались в тренажерке закладывать фундамент на ыинал...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.06.2021 22:35
    0
    nivava, 26.06.2021 22:28
    Невелика травма Яремчука
    Вони вже повечеряти без травм не можуть...
    Может Шева все таки сподобится выпустить Довбика и Безуса?
    Ссылка
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