Небольшая травма Яремчука, Зубков все еще работает отдельно

В субботу сборная Украины продолжала подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
Утром игроки работали в тренажерном зале, а также состоялось теоретическое занятие. Вечером сборная провела тренировку.
Индивидуально продолжает работать вингер Александр Зубков. Футболист все еще имеет шансы восстановиться до матча 29 июня.
Кроме того, индивидуально работал Роман Яремчук. У форварда небольшое повреждение, но уже завтра его ждут в основной группе.
В воскресенье команда проведет последнюю тренировку в Бухаресте перед отъездом в Глазго.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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