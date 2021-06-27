Италия впервые одержала победу в дополнительное время на Евро

В матче с Австрией сборная Италии в рекордный девятый раз сыграла в овертаймах в финальных турнирах чемпионатов Европы. При этом «Скуадра Адзурра» впервые добилась победы в дополнительное время. Ранее итальянцы дважды проходили дальше, только вытянув счастливый билетик в футбольной лотерее - в серии послематчевых пенальти, а один раз и вовсе благодаря удачливому жребию.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Италия в овертаймах в финальных турнирах ЧЕ

Дата Стадия Соперник Счет 1. 05.06.1968 1/2 СССР 0:0 (0:0), жребий 2. 08.06.1968 Финал Югославия 1:1 (1:1)* 3. 21.06.1980 За 3-е Чехословакия 1:1 (1:1), п. 8:9 4. 29.06.2000 1/2 Нидерланды 0:0 (0:0), п. 3:1 5. 02.07.2000 Финал Франция 1:2 (1:1)**. 6. 22.06.2008 1/4 Испания 0:0 (0:0), п. 2:4 7. 24.06.2012 1/4 Англия 0:0 (0:0), п. 4:2 8. 02.07.2016 1/4 Германия 1:1 (1:1), п. 5:6 9. 26.06.2021 1/8 Австрия 2:1 (0:0)

В скобках - счет в основное время матча.

* матч переигрывался; ** «золотой» гол.