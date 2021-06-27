Италия впервые одержала победу в дополнительное время на Евро

В матче с Австрией сборная Италии в рекордный девятый раз сыграла в овертаймах в финальных турнирах чемпионатов Европы. При этом «Скуадра Адзурра» впервые добилась победы в дополнительное время. Ранее итальянцы дважды проходили дальше, только вытянув счастливый билетик в футбольной лотерее - в серии послематчевых пенальти, а один раз и вовсе благодаря удачливому жребию.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Италия в овертаймах в финальных турнирах ЧЕ
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В скобках - счет в основное время матча.
* матч переигрывался; ** «золотой» гол.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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