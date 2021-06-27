Италия впервые одержала победу в дополнительное время на Евро

«Скуадра Адзурра» чаще других играла в овертаймах в финальных турнирах ЧЕ

  • 27.06.2021 12:13
  • 513 просмотров
  • 0 комментариев
Италия впервые одержала победу в дополнительное время на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Австрией сборная Италии в рекордный девятый раз сыграла в овертаймах в финальных турнирах чемпионатов Европы. При этом «Скуадра Адзурра» впервые добилась победы в дополнительное время. Ранее итальянцы дважды проходили дальше, только вытянув счастливый билетик в футбольной лотерее - в серии послематчевых пенальти, а один раз и вовсе благодаря удачливому жребию.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Италия в овертаймах в финальных турнирах ЧЕ

 

Дата 

Стадия 

Соперник 

Счет

1.

05.06.1968 

1/2 

СССР 

0:0 (0:0), жребий

2.

08.06.1968 

Финал 

Югославия 

1:1 (1:1)*

3.

21.06.1980 

За 3-е 

Чехословакия 

1:1 (1:1), п. 8:9

4.

29.06.2000 

1/2 

Нидерланды 

0:0 (0:0), п. 3:1

5.

02.07.2000 

Финал 

Франция 

1:2 (1:1)**.

6.

22.06.2008 

1/4 

Испания 

0:0 (0:0), п. 2:4

7.

24.06.2012 

1/4 

Англия 

0:0 (0:0), п. 4:2

8.

02.07.2016 

1/4 

Германия 

1:1 (1:1), п. 5:6

9.

26.06.2021 

1/8 

Австрия 

2:1 (0:0)

В скобках - счет в основное время матча.

* матч переигрывался; ** «золотой» гол.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности