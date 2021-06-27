Франко ФОДА: «Вся Австрия может гордиться этой командой»

Тренер сборной Австрии высказался о вылете с Евро-2020

  • 27.06.2021 11:26
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Франко ФОДА: «Вся Австрия может гордиться этой командой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал поражение его команды в матче 1/8 финала против Италии (1:2).

«Все мы расстроены, конечно. А вот вся Австрия может этой командой гордиться. Поначалу мы хотели прессинговать как можно ближе к чужим воротам, но сборная Италии слишком сильна и избегала нашего давления.

Я никогда еще не получал столько комплиментов от своих соперников. И действительно, просто невероятно, как команда держалась в дополнительное время. Это была выдающаяся игра.

На протяжении 120 минут вы видели, насколько зрелой была наша игра. Теперь нужно подтверждать этот уровень в сентябре. Команда была голодна до побед - у нее был хороший настрой и верный план. К сентябрю нам нужно подойти как можно лучше, чтобы поехать на чемпионат мира в Катар», - сказал Фода.

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Источник — УЕФА

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