Главный тренер сборной Уэльса: «Мы все разочарованы, нам очень больно»

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал разгромное поражение его команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы (0:4).



«Ребята провели этот турнир просто великолепно. Они заслужили похвалу за то, чего добились до сегодняшнего вечера.



Второй гол в самом начале второго тайма изменил ход игры. Мы все разочарованы, нам очень больно. Мы не хотели, чтобы наши болельщики видели такой результат. Но то, чего добилась эта команда, является большим достижением», – сказал Пейдж.