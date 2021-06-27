Главный тренер сборной Уэльса: «Мы все разочарованы, нам очень больно»

Роб Пейдж – о разгромном поражении своей команды в матче с Данией

  • 27.06.2021 11:22
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Главный тренер сборной Уэльса: «Мы все разочарованы, нам очень больно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роб Пейдж

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал разгромное поражение его команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы (0:4).
 
«Ребята провели этот турнир просто великолепно. Они заслужили похвалу за то, чего добились до сегодняшнего вечера.
 
Второй гол в самом начале второго тайма изменил ход игры. Мы все разочарованы, нам очень больно. Мы не хотели, чтобы наши болельщики видели такой результат. Но то, чего добилась эта команда, является большим достижением», – сказал Пейдж.

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Источник — УЕФА

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