Семейный подряд. Впервые в истории отец и сын забили на Евро

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза отметился голом в матче против Австрии в рамках 1/8 финала Евро-2020 (2:1).



Для 23-летнего игрока «Ювентуса» этот гол стал первым на чемпионатах Европы.



Федерико забил этот мяч спустя 9144 дня после того, как его отец Энрико Кьеза забил свой единственный гол на Евро в 1996 году в матче против Чехии.