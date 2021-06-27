Семейный подряд. Впервые в истории отец и сын забили на Евро

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза отметился голом в матче против Австрии в рамках 1/8 финала Евро-2020 (2:1).
Для 23-летнего игрока «Ювентуса» этот гол стал первым на чемпионатах Европы.
Федерико забил этот мяч спустя 9144 дня после того, как его отец Энрико Кьеза забил свой единственный гол на Евро в 1996 году в матче против Чехии.
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Источник — Twitter
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