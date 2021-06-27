Бельгия
0 : 0
Португалия
27.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Португалия. 1/8 финала Евро-2020. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 27 июня в 22:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Евро-2020

  • 27.06.2021 08:23
  • 520 просмотров
  • 2 комментария
Бельгия – Португалия. 1/8 финала Евро-2020. Смотреть онлайн LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Бельгии и Португалии.

Поединок пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Бельгия – Португалия. Евро-2020. 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Rys2575
    online
      Rys2575, 27.06.2021 09:11
    0
    Кто бы не победил, но матч должен быть интересным, ни одна команда не захочет уступать, будет упорная борьба, сдесь не приходится ожидать разгромного счёта, будем смотреть красивый, не скучный футбол
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 27.06.2021 08:54
    +1
    Скорее всего победит Португалия,может быть и по серии пенальти.Многое будет зависеть от игры Роналду.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 27.06.2021 08:54
    +1
    Скорее всего победит Португалия,может быть и по серии пенальти.Многое будет зависеть от игры Роналду.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 27.06.2021 09:11
    0
    Кто бы не победил, но матч должен быть интересным, ни одна команда не захочет уступать, будет упорная борьба, сдесь не приходится ожидать разгромного счёта, будем смотреть красивый, не скучный футбол
    Ссылка
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