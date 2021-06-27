Де Минаур и Медведев стали победителями турниров ATP

Завершились два травяных турнира категории ATP 250 в Истборне и Мальорке.



В Великобритании победу одержал австралиец Алекс де Минаур, для которого это был первый титул на траве. В Испании лучшим оказался Даниил Медведев из России, ранее он никогда не брал титулов не на харде.



Истборн. Финал

Алекс де Минаур (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 4:6, 6:4, 7:6(5)

Мальорка. Финал

Даниил Медведев (Россия) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:2

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