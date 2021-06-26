Лужный о работе с Волынью: «Не хочу возвращаться к тренерской деятельности»

Олег Лужный не готов снова быть наставником

  • 26.06.2021 23:58
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Лужный о работе с Волынью: «Не хочу возвращаться к тренерской деятельности»
© fcdynamo.kiev.ua

Ранее появилась информация о том, что Олег Лужный может вернуться к работе и возглавить «Волынь», которая новый сезон проведет в Первой лиге.

Экс-игрок сборной Украины вообще не планирует снова быть тренером.

«Какая «Волынь»? О чем вы говорите? Звоните в «Спортивку», а не ко мне. Если честно, то вообще впервые слышу об этом от вас», - заявил Лужный.

Кроме того, Олег Романович однозначно ответил на вопрос о желании вернуться к тренерской деятельности: «Нет, я не хотел бы возвращаться к тренерской деятельности», - ответил специалист.

Лужный работал в «Динамо» в составе тренерского штаба Александра Хацкевича.

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Источник — FanDay

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