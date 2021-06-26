Бывший игрок и тренер Динамо может возглавить Волынь

Олег Лужный договорился с луцким клубом

  • 26.06.2021 17:41
  • 2729 просмотров
  • 6 комментариев
Бывший игрок и тренер Динамо может возглавить Волынь
© Динамомания. Олег Лужный

Бывший тренер «Динамо» Олег Лужный вскоре может вернуться к активной работе.

Как сообщает источник, 52-летний специалист ведет переговоры с «Волынью». Напомним, что ранее луцкий клуб покинул Василий Сачко.

Отмечается, что Лужный готов возглавит «Волынь», если сможет доукомплектовать клуб, чтобы претендовать на выход в Премьер-лигу.

Последним местом работы Лужного было «Динамо», в 2017-2019 годах он был ассистентом Александра Хацкевича.

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Источник — Спортивка

(6 голосов)

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Комментарии
    Shchebet
    online
      Shchebet, 26.06.2021 19:24
    0
    Лужный - не тренер.... В техническом плане может поджопников надавать... вот пожалуй вся его тактическая схема...
    Хотя и свой. Родной почти что... Но толку не будет...
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 26.06.2021 19:24
    0
    Волынь не переживет двух Кварцяных
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.06.2021 19:02
    +1
    Олег футболист супертоп был!
    Но тренер....
    Вообще наши тренеры и их назначение как оборот гомна.
    Кроме нас никому не нужны.
    Языков не знают,идей ноль.
    В Европе только Ребров и Шева могут что-то.
    Остальные дно
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.06.2021 18:56
    -1
    Уровень.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 26.06.2021 18:34
    +1
    Блохин тоже может возглавить а может и не возглавить.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 17:54
    +3
    да, Лужный может возглавить Волынь.
    Но может и не возглавить Волынь.
    Где-то так
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 17:54
    +3
    да, Лужный может возглавить Волынь.
    Но может и не возглавить Волынь.
    Где-то так
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.06.2021 19:02
    +1
    Олег футболист супертоп был!
    Но тренер....
    Вообще наши тренеры и их назначение как оборот гомна.
    Кроме нас никому не нужны.
    Языков не знают,идей ноль.
    В Европе только Ребров и Шева могут что-то.
    Остальные дно
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 26.06.2021 18:34
    +1
    Блохин тоже может возглавить а может и не возглавить.
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 26.06.2021 19:24
    0
    Лужный - не тренер.... В техническом плане может поджопников надавать... вот пожалуй вся его тактическая схема...
    Хотя и свой. Родной почти что... Но толку не будет...
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 26.06.2021 19:24
    0
    Волынь не переживет двух Кварцяных
    Ссылка
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