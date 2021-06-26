ВИДЕО. Теория и беговая работа. Шахтер тренируется в Австрии

«Шахтер» провел 5-й день своего австрийского сбора.
Перед началом сессии тренерский штаб провел короткое теоретическое занятие. Дальше были разминка и тактические упражнения, а также беговая серия. Футболисты наматывали круги вокруг поля и выполняли ускорения на короткие дистанции.
Первый контрольный матч команда Роберто Де Дзерби проведет 30 июня.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.