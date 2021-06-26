Гарет БЭЙЛ: «Горжусь нашими игроками»

Сборная Уэльса уступила команде Дании в 1/8 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 0:4. Вингер сборной Уэйльса Гарет Бэйл прокомментировал этот матч.

«Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось. Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж.

Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе.

Очень обидно - вот все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись, и я все равно горжусь нашими игроками», - сказал Бэйл.