Гарет БЭЙЛ: «Горжусь нашими игроками»

Несмотря на 0:4, лидер сборной Уэльса нашел позитив

  • 26.06.2021 21:59
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Гарет БЭЙЛ: «Горжусь нашими игроками»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уэльса уступила команде Дании в 1/8 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 0:4. Вингер сборной Уэйльса Гарет Бэйл прокомментировал этот матч.

«Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось. Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж.

Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе.

Очень обидно - вот все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись, и я все равно горжусь нашими игроками», - сказал Бэйл.

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Источник — УЕФА

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