ФОТО. Вполне заслуженно. Назван лучший игрок матча Уэльс – Дания

Награду получил автор дубля Каспер Дольберг

  • 26.06.2021 21:36
  • 1250 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Вполне заслуженно. Назван лучший игрок матча Уэльс – Дания
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшим игроком по итогам матча 1/8 финала Евро-2020 Уэльс – Дания (0:4) признан форвард сборной Дании Каспер Дольберг.

23-летний футболист отметился дублем в матче. Дольберг стал первым автором гола сборной Дании в плей-офф с 1992 года.

ФОТО. Лучший игрок матча – нападающий сборной Дании Каспер Дольберг

 

Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.06.2021 21:52
    0
    Самый крутой в Дании на данный момент - Дамсгор, а ему всего 20.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 26.06.2021 21:46
    0
    Yura Юрий, 26.06.2021 21:40
    паренек перспективный, 23 года всего. Думаю трансфер будет по нему скоро, Ницца не его уровень
    Перспективним він ще в Аяксі був. А потім якось гірше пішло. В Ніцці спочатку 11 голів, потім усього 6. Малувато як для чемпу Франції. Проте сьогодні красень.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.06.2021 21:40
    0
    паренек перспективный, 23 года всего. Думаю трансфер будет по нему скоро, Ницца не его уровень
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.06.2021 21:52
    0
    Самый крутой в Дании на данный момент - Дамсгор, а ему всего 20.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 26.06.2021 21:46
    0
    Yura Юрий, 26.06.2021 21:40
    паренек перспективный, 23 года всего. Думаю трансфер будет по нему скоро, Ницца не его уровень
    Перспективним він ще в Аяксі був. А потім якось гірше пішло. В Ніцці спочатку 11 голів, потім усього 6. Малувато як для чемпу Франції. Проте сьогодні красень.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.06.2021 21:40
    0
    паренек перспективный, 23 года всего. Думаю трансфер будет по нему скоро, Ницца не его уровень
    Ссылка
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