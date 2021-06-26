ФОТО. Вполне заслуженно. Назван лучший игрок матча Уэльс – Дания

Лучшим игроком по итогам матча 1/8 финала Евро-2020 Уэльс – Дания (0:4) признан форвард сборной Дании Каспер Дольберг.
23-летний футболист отметился дублем в матче. Дольберг стал первым автором гола сборной Дании в плей-офф с 1992 года.
ФОТО. Лучший игрок матча – нападающий сборной Дании Каспер Дольберг
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Источник — УЕФА
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