Выстоит ли Австрия? Составы на матч 1/8 финала Евро против Италии

Сборная Австрии, которая в группе со сборной Украины заняла 2-е место, в 1/8 финала Евро-2020 вышла на лидера Италию.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бонуччи, Спинаццола, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Инсинье, Берарди, Иммобиле
Австрия: Бахманн, Ляйнер, Драгович, Шлагер, Алаба, Гриллитч, Баумгартнер, Хинтереггер, Ляймер, Забитцер, Арнаутович
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Источник — Sport.ua
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