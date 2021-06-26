ВИДЕО. Классно пробил из-за штрафной. Гол Дольберга в ворота Уэльса

Форвард сборной Дании стал автором первого гола в плей-офф Евро-2020

  • 26.06.2021 19:54
  • 3941 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Классно пробил из-за штрафной. Гол Дольберга в ворота Уэльса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Уэльса и Дании проводят матч 1/8 финала Евро-2020. На 27-й минуте Каспер Дольберг открыл счет в матче. Датчанин пробил из-за пределов штрафной в правый угол ворот Уэльса.

Смотрите видео гола:

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.06.2021 20:12
    +1
    Хороший голасо, бильярдный
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.06.2021 20:12
    +1
    Хороший голасо, бильярдный
    Ссылка
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