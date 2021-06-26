ВИДЕО. Классно пробил из-за штрафной. Гол Дольберга в ворота Уэльса

Сборные Уэльса и Дании проводят матч 1/8 финала Евро-2020. На 27-й минуте Каспер Дольберг открыл счет в матче. Датчанин пробил из-за пределов штрафной в правый угол ворот Уэльса.
Смотрите видео гола:
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник — Футбол 1/2/3
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