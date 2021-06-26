ФОТО. Сборная Уэльса подарила Эриксену специальную футболку

26 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 встречаются сборные Уэльса и Дании. Перед начало матча игроки сборной Уэльса сделали подарок игроку Дании Кристиану Эриксену.
Футболисты представили специальную футболку своей сборной с номером 10 и фамилией Эриксена, оставили на ней автографы и слова пожелания здоровья хавбеку.
Напомним, 12 июня, Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали. Позже Эриксену провели операцию и установили дефибриллятор.
Эриксену от Уэльса с наилучшими пожеланиями ❤️#ЕВРО2020 pic.twitter.com/oOBdYTBqer— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 26, 2021
Источник — Sport.ua
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