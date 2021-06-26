ФОТО. Сборная Уэльса подарила Эриксену специальную футболку

Команда поддерживает лидера сборной Дании

  • 26.06.2021 20:15
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ФОТО. Сборная Уэльса подарила Эриксену специальную футболку
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 встречаются сборные Уэльса и Дании. Перед начало матча игроки сборной Уэльса сделали подарок игроку Дании Кристиану Эриксену.

Футболисты представили специальную футболку своей сборной с номером 10 и фамилией Эриксена, оставили на ней автографы и слова пожелания здоровья хавбеку.

Напомним, 12 июня, Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали. Позже Эриксену провели операцию и установили дефибриллятор.

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Источник — Sport.ua

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