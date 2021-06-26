Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Украина в списке 16 лучших в Европе. Этим все сказано»

Специалист не готов критиковать сборную

  • 26.06.2021 19:49
  • 1086 просмотров
  • 4 комментария
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Украина в списке 16 лучших в Европе. Этим все сказано»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий считает, что выход национальной команды в 1/8 финала Евро-2020 уже является успехом, несмотря на слабый групповой этап.

«Позитив в том, что мы в 1/8 финала Евро. Украина в списке шестнадцати лучших команд Европы, и этим все сказано. Нужно абстрагироваться от результатов и от того, что нам, так скажем, Испания и Швеция помогли пройти. Ребята заслужили, чтобы играть в 1/8 финала. С голландцами выглядели достаточно неплохо. С Северной Македонией был хороший первый тайм и где-то, наверное, после пропущенного мяча что-то поменялось. Но ребята молодцы, выиграли встречу.

Наверное, многих разочаровал матч против Австрии. Вероятнее всего, где-то была моральная и физическая усталость. Но нужно было терпеть и проявлять характер. Австрийцы показали хороший футбол с прессингом, с быстрыми комбинационными атаками», — сказал Федецкий.

29 июня Украина сыграет против Швеции.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 26.06.2021 20:34
    0
    Нічого страшного, 9 днів відпочинуть і покажуть клас.
    Ну а в 1/4-й Англія/Німеччина - з нашим менталітетом лузерів не пройдуть.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.06.2021 20:04
    -1
    Объективно говоря наша команда закончилась после первого тайма с Македонией. Дальше были 3 тайма не понятно чего. Надеюсь за эту неделю что-то изменится.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.06.2021 20:01
    -2
    Если вместо Севеврной Македонии (самой слабой команды на Евро-2021) у нас в группе была Польша, Венгрия, Шотландия, Словакия - то 3-е место было бы успехом даже без выхода в 1/8.
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    Trollface
    online
      Trollface, 26.06.2021 19:55
    -4
    Федецкий недо эксперт. Шведы покажут насколько наша команда не готова.
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    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 26.06.2021 20:34
    0
    Нічого страшного, 9 днів відпочинуть і покажуть клас.
    Ну а в 1/4-й Англія/Німеччина - з нашим менталітетом лузерів не пройдуть.
    Ссылка
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