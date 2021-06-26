Металлист вышел из отпуска. Команда с новичками приступила к работе

«Металлист», который в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге, вышел из отпуска и приступил к подготовке к чемпионату.
С командой работают все новички, о подписании которых объявили ранее: Александр Рыбка, Андрей Цуриков, Евгений Банада и Брайан Риаскос.
Команда до старта сезона Первой лиги планирует работать на своей базе. Предварительно запланировано 6 спаррингов.
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Источник — ФК Металлист
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