Металлист вышел из отпуска. Команда с новичками приступила к работе

«Металлист», который в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге, вышел из отпуска и приступил к подготовке к чемпионату.

С командой работают все новички, о подписании которых объявили ранее: Александр Рыбка, Андрей Цуриков, Евгений Банада и Брайан Риаскос.

Команда до старта сезона Первой лиги планирует работать на своей базе. Предварительно запланировано 6 спаррингов.