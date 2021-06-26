Снейдер назвал фаворита Евро-2020

Легенда сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал о том, кого считает фаворитом Евро-2020:

«Дания сейчас на верном пути, не так ли? Но после всего, что я увидел, у меня новый фаворит: Италия. Также я видел фаворитами Францию, но они меня пока не убедили. Так что я поменял мнение».

Сегодня Италия в матче 1/8 финала Евро-2020 сыграет с Австрией.