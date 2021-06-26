Эрлинг ХОЛАНД: «500 тысяч за ужин? Они забыли про основные блюда»

Форвапал «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался об информации о том, что ранее он заплатил около 500 тысяч евро за ужин
Ранее сообщалось, что Холанд отдыхал с Риядом Марезом в ресторане в Греции и потратил полмиллиона.
«По-моему, они забыли про основные блюда. Фейк-ньюс», — написал Холанд в Twitter.
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Источник — Twitter
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