Эрлинг ХОЛАНД: «500 тысяч за ужин? Они забыли про основные блюда»

Норвежец опроверг информацию

  • 26.06.2021 17:20
  • 1837 просмотров
  • 2 комментария
Эрлинг ХОЛАНД: «500 тысяч за ужин? Они забыли про основные блюда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвапал «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался об информации о том, что ранее он заплатил около 500 тысяч евро за ужин

Ранее сообщалось, что Холанд отдыхал с Риядом Марезом в ресторане в Греции и потратил полмиллиона.

«По-моему, они забыли про основные блюда. Фейк-ньюс», — написал Холанд в Twitter.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 26.06.2021 17:32
    +2
    Он имеет в виду, что на самом деле потратил еще больше. Все это напоминает бородатый анекдот из 90-х про двух новых русских в малиновых пиджаках, в котором один другого упрекает в том, что тот купил галстук за 1000 долларов, когда в соседнем магазине есть точно такие же, но зато в 2 раза дороже.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 26.06.2021 17:24
    -1
    Зазвездился пацан, как и Мбаппе.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 26.06.2021 17:32
    +2
    Он имеет в виду, что на самом деле потратил еще больше. Все это напоминает бородатый анекдот из 90-х про двух новых русских в малиновых пиджаках, в котором один другого упрекает в том, что тот купил галстук за 1000 долларов, когда в соседнем магазине есть точно такие же, но зато в 2 раза дороже.
    Ссылка
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