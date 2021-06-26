Евгений ЛЕВЧЕНКО: «У сборной Украины появился свой стиль»

Экс-игрок сборной Украины оценил нынешнюю команду

  • 26.06.2021 15:35
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «У сборной Украины появился свой стиль»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко в интервью российским СМИ охарактеризовал команду Андрея Шевченко:

«У нас неплохое поколение, но и Андрей Шевченко с помощниками создали боеспособную команду при всех ее недостатках. У сборной появился свой стиль, который, правда, потерялся в матче с австрийцами. Начали сбиваться на неэффективные действия без идей, как бывало раньше.

Когда показываем вертикальный футбол, напротив, получается неплохо. Прилично выглядят Зинченко, Малиновский, Яремчук, Ярмоленко, есть молодые Забарный, Довбик, Миколенко, который, надеюсь, уедет в Европу и продолжит прогрессировать».

Ранее Левченко заявил, что Украины по силам пройти Швецию в 1/8 финала Евро-2020.

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Источник — Матч ТВ

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