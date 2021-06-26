Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Швеция? Сыграем в свой футбол – пройдем дальше»

Экс-игрок сборной Украины – о матче 1/8 финала Евро-2020

  • 26.06.2021 14:33
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Швеция? Сыграем в свой футбол – пройдем дальше»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (29 июня):

«Был очень разочарован игрой против австрийцев. Все знали, как они играют, каким напором обладают, поэтому отговорки насчет нашей физической формы казались неуместными и нелепыми. Долго думал, что произошло. Пришел к выводу: проблема в эффективности наших футболистов, в борьбе, в понимании ими своих действий на поле. Показалось, чуть перегорели и стали играть на ничью. А какая может быть ничья против австрийцев, которые несутся вперед и страстно желают забить?

На этом чемпионате Европы хорошая физика — отличительная черта большинства команд. Посмотрите на венгров, чехов, многих других. Неготовность достойно противостоять оба тайма приводит к поражению. Показалось, что и в моральном плане наши не готовы. До этого играли в футбол, а в третьем матче стали паниковать.

Но верю, что против шведов шансы есть. Сборная хочет реабилитироваться, соперник поддается анализу. Швеция при всей ее командности имеет слабые места. Сыграем в свой футбол — пройдем дальше, тем более у нас больше времени на отдых».

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Источник — Матч ТВ

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