Тренер Австрии: «Италия произвела на меня наибольшее впечатление»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Италии.

«Сборная Италии оказалась командой, которая произвела на меня наибольшее впечатление. Она и атакует хорошо, и позиционно действует так же, и сильна при переходе от обороны к атаке. Даже в 3-м туре она смотрелась мощно, несмотря на множество изменений в составе. Это опасная команда.

Конечно, всегда думаешь о выборе состава, даже после удачных игр. У сборной Италии иной стиль игры, и важно это учитывать. Но можете предположить и то, что изменений по сравнению с предыдущей игрой не будет. Возможно, будут некоторые тактические хитрости в работе с мячом и без него», - сказал Фода.

Матч Италия – Австрия состоится в субботу, 26 июня. Начало в 22:00 по Киеву.