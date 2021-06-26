Ливерпуль сделал запрос по поводу трансфера Мбаппе

«Ливерпуль» направил в ПСЖ запрос по поводу возможности подписания нынешним летом Килиана Мбаппе. Однако вероятность перехода форварда нынешним летом очень низкая.
Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года и по-прежнему не продлен. Парижский клуб делает все возможное, чтобы убедить форварда продлить контракт, и обещает ему масштабное усиление состава нынешним летом.
Отпускать Мбаппе до завершения контракта ПСЖ не собирается. Также сам игрок склоняется к переходу в «Реал», а не в «Ливерпуль».
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
Источник — Marca
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