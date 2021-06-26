Ливерпуль сделал запрос по поводу трансфера Мбаппе

Осуществить переход будет очень сложно

  • 26.06.2021 13:21
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Ливерпуль сделал запрос по поводу трансфера Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Ливерпуль» направил в ПСЖ запрос по поводу возможности подписания нынешним летом Килиана Мбаппе. Однако вероятность перехода форварда нынешним летом очень низкая.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года и по-прежнему не продлен. Парижский клуб делает все возможное, чтобы убедить форварда продлить контракт, и обещает ему масштабное усиление состава нынешним летом.

Отпускать Мбаппе до завершения контракта ПСЖ не собирается. Также сам игрок склоняется к переходу в «Реал», а не в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

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Источник — Marca

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