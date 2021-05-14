ПСЖ нашел замену Мбаппе

ПСЖ ближайшим летом может потерять своего лидера Килиана Мбаппе. Контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года, а стороны пока что далеки от нового соглашения.

Чемпионы Франции уже начали поиски замены Мбаппе на случай его ухода. Спортивный директор ПСЖ Леонардо хотел бы видеть в клубе Мохамеда Салаха. Кандидатура форварда «Ливерпуля» нравится и главному тренеру команды Маурисио Почеттино.

При этом подписать Салаха ПСЖ будет сложно. Контракт египтянина с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года, и сам клуб не горит желанием продавать форварда.

«Ливерпуль» не будет рассматривать предложения в менее чем 80 миллионов евро. Конкуренцию ПСЖ может составить «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Салаха 30 голов и 5 ассистов в 48 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.