ПСЖ нашел замену Мбаппе

Чемпионы Франции могут подписать Мохамеда Салаха

  • 14.05.2021 19:49
  • 1433 просмотра
  • 2 комментария
ПСЖ нашел замену Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ ближайшим летом может потерять своего лидера Килиана Мбаппе. Контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года, а стороны пока что далеки от нового соглашения.

Чемпионы Франции уже начали поиски замены Мбаппе на случай его ухода. Спортивный директор ПСЖ Леонардо хотел бы видеть в клубе Мохамеда Салаха. Кандидатура форварда «Ливерпуля» нравится и главному тренеру команды Маурисио Почеттино.

При этом подписать Салаха ПСЖ будет сложно. Контракт египтянина с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года, и сам клуб не горит желанием продавать форварда.

«Ливерпуль» не будет рассматривать предложения в менее чем 80 миллионов евро. Конкуренцию ПСЖ может составить «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Салаха 30 голов и 5 ассистов в 48 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Источник — ESPN

(3 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 20:02
    0
    Та да.
    Ссылка
    Guta
    online
      Guta, 14.05.2021 19:57
    0
    Продай - купи, псж щей зробить. Питання нах це власникам.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 20:02
    0
    Та да.
    Ссылка
    Guta
    online
      Guta, 14.05.2021 19:57
    0
    Продай - купи, псж щей зробить. Питання нах це власникам.
    Ссылка
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