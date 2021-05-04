ПСЖ и Реал намерены купить Салаха

Форвард «Ливерпуля» летом может покинуть клуб

  • 04.05.2021 15:04
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ПСЖ и Реал намерены купить Салаха
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, скорее всего, в конце сезона переберется в другой топ-клуб.

28-летнего футболиста намерены купить «Реал», «Ювентус» и ПСЖ. Контракт нападающего с «красными» рассчитан до июня 2023 года.

Отметим, что руководство «Ливерпуля» хочет сохранить Салаха, но не будет препятствовать трансферу, если игрок сам захочет уйти.

Решение самого форварда будет во многом зависеть от того, сумеет ли «Ливерпуль» пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В текущем сезоне на счету Салаха 32 матча в АПЛ, 20 голов и 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нашел замену Салаху в «Боруссии» Дортмунд.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

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