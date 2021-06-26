Давид АЛАБА: «Пройти в мюнхенский четвертьфинал было бы невероятно»

Защитник сборной Австрии – о предстоящем матче с Италией

  • 26.06.2021 12:50
  • 219 просмотров
  • 1 комментарий
Давид АЛАБА: «Пройти в мюнхенский четвертьфинал было бы невероятно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Италии.

«Пройти в мюнхенский четвертьфинал было бы невероятно. У каждого из нас тогда сбудется еще одна мечта. Но пока мы об этом не думаем. Все наше внимание сосредоточено на завтрашней игре.

Конечно, некоторые подходят ко мне с вопросами по определенным ситуациям. Но у нас в команде много игроков, долгие годы играющих на высшем уровне, так что я ни за кого не тревожусь. Большая часть нашей сборной - ключевые игроки в своих клубах», - сказал Алаба.

Матч Италия – Австрия состоится в субботу, 26 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 26.06.2021 13:08
    +1
    А вот вылететь из него, очень вероятно!!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.06.2021 13:08
    +1
    А вот вылететь из него, очень вероятно!!!!!
    Ссылка
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