Илья МАРЧЕНКО: «Траву я отыграл на высоком уровне»

Илья Марченко прокомментировал своей выступление в квалификации Уимблдона, где он вылетел в полуфинале от американца Маккензи Макдональда:

- Соперник просто невероятно действовал на приеме. Не ошибался и со второй давил. С первых минут понял, что будет архисложно – для травы неприятный оппонент. Если бы не его средняя подача, то у меня шансов вообще почти бы не было. Впрочем, я цеплялся, как мог и, кажется, он во втором сете немного не ожидал такого сопротивления с моей стороны. Даже при этом, завершить вторую партию мне стоило немалых усилий.

В решающем сете он выглядел заметно сильнее. При 1:5 я почти потерял веру, пока с трибун мне крикнул Сергей Стаховский. Мол, не забывай, про существование камбэков. Он вместе со своим братом Леонардом пришел поболеть. Я привычно играл до конца, и так счет почти сравнялся. При 4:5 я подавал новыми мячами. Он опять выдал сумасшедший гейм на приеме. Смотрел статистику – он на приеме выиграл больше очков, чем я на подаче.

В целом, я остался не доволен только процентом первой подачи. Всего 51%... Данная проблема существует давно. Если раньше я мог списывать на боль в плече, колене или еще где-то, то сейчас я четко понимаю, что надо над ней работать. Если я хочу результатов, данный элемент необходимо улучшать.

Траву я отыграл в общем на высоком уровне. С сеткой на «Уиме», конечно, откровенно не повезло. Нужно набирать рейтинг и хотя бы сеяться в квале, чтобы было легче. В идеале – попадать в основу «Шлема» напрямую. Однако для осуществления идеала предстоит пройти немалый путь.

- Сергей Стаховский намекал о возможной уайлд-кард для тебя на Олимпиаду. Какие твои ожидания на этот счет?

- Уайлд-кард, еще и для меня? На Олимпиаде я уже был, медали мне там не светят. Я попросил нашу федерацию меня даже не заявлять. В этот период есть возможность хорошо сыграть в Туре, потому что многие предпочтут отправиться в Японию на Игры. Неплохой шанс воспользоваться ситуацией.