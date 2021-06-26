Леонардо БОНУЧЧИ: «Австрия на голову выше команд из нашей группы»

Защитник сборной Италии считает, что Уэльс, Швейцария и Турция слабее

  • 26.06.2021 12:19
  • 662 просмотра
  • 2 комментария
Леонардо БОНУЧЧИ: «Австрия на голову выше команд из нашей группы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

«Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное - это командный дух.

Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше», - сказал Бонуччи.

Матч Италия – Австрия состоится в субботу, 26 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 26.06.2021 13:02
    0
    Лукавит! Пройдут и не заметят!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 26.06.2021 12:49
    0
    Тсссс, ти що, в Україні всі казали що в нас найслабша група, а виявляється що Австрія не така і слабка команда...
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 26.06.2021 13:02
    0
    Лукавит! Пройдут и не заметят!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 26.06.2021 12:49
    0
    Тсссс, ти що, в Україні всі казали що в нас найслабша група, а виявляється що Австрія не така і слабка команда...
    Ссылка
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