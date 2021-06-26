Леонардо БОНУЧЧИ: «Австрия на голову выше команд из нашей группы»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

«Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное - это командный дух.

Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше», - сказал Бонуччи.

Матч Италия – Австрия состоится в субботу, 26 июня. Начало в 22:00 по Киеву.