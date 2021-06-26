СУДАКОВ: «Многие были против, что я поехал на Евро, но я изменил их мнение»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
– На протяжении месяца ты тренируешься под руководством Андрея Шевченко. Какие отличия между тренировками в клубе и сборной?
– Конечно же, в первую очередь, я думаю, это скорость игры, темп игры, скорость мышления всех футболистов. Тут собраны, наверное, лучшие футболисты Украины за последние 10 лет. Одна из самых сильных сборных. Для меня это большой опыт. Я еще не сыграл на Евро, но я считаю то, что я уже тут, для меня это уже большое преимущество. Это большой шаг в будущее. Мне дали шанс побывать в этой структуре.
Самые памятные моменты - товарищеские игры с Северной Ирландией и Кипром. Много людей были против, что я сюда поехал, мол, кто я такой. Но потом начали говорить, что я за 20 минут поменял их мнение. Хотя я не считаю это показателем, потому что показатель - это когда есть стабильность. Для моего будущего это большой шанс.
– Оцените силу сборной Швеции
– В первую очередь, это команда с хорошей структурой игры, хорошими футболистами топ-уровня. Они очень сильны в борьбе. Мы уже смотрели пару их нарезок, видели, как они играли с Испанией, Польшей. В первую очередь, у них запредельная самоотдача. Нужно будет играть в свой футбол, и нам будет тяжело, потому что физически они очень сильные.
– Какие матчи можете выделить на групповом этапе?
– Из последних матчей Германия - Венгрия. Никто не ожидал такой игры от венгров. Думаю, что для их болельщиков это тоже было неожиданностью. Они показали характер и доказали, что в футболе возможно всё. И не важно, какой соперник, какой результат будет. Можно со всеми играть и выигрывать.
– Был ли у вас контакт с новым наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби?
– Нет, еще ни с кем не контактировал. Сейчас все силы отдаем сборной, про клуб пока не думаем.
– Будешь ли ты разочарован, если не проведешь ни минуты игрового времени?
– Это к главному тренеру вопрос, к тренерскому штабу. Я тренируюсь, а там уже будет видно.
Поединок 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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Изменил мнение какими заслугами?
Я что то пропустил?
Судаков был в игре на Евро?
Я хренею сколько пафоса бывает у наших молодых футболистов, не сделавших ещё абсолютно ничего в своей карьере!
А потом мы удивляемся, как быстро наши ловят звёздочку...
Уже три матча просидел и готов сидеть к четвёртому - значит с физикой тоже полный порядок !
Звезда взошла , одним словом
признали победу
Демократической Республики Вьетнам и покинули территорию страны.
Ты проиграл ещё ТОГДА...
признали победу
Демократической Республики Вьетнам и покинули территорию страны.
Ты проиграл ещё ТОГДА...
За какие заслуги этот ребенок в сборной?
Изменил мнение какими заслугами?
Я что то пропустил?
Судаков был в игре на Евро?
Я хренею сколько пафоса бывает у наших молодых футболистов, не сделавших ещё абсолютно ничего в своей карьере!
А потом мы удивляемся, как быстро наши ловят звёздочку...
Мы этого не знаем, можем только предполагать.
Что было бы, если бы....
Суть в том, что конкретно Судаков, на этом Евро не провёл на поле ни одной минуты.
А заголовок звучит так, как будто он сборную вывел в 1/8 финала...
Откуда эта корона берётся у наших футболистов на пустом месте, совершенно не понятно....
-
В прошлом сезоне Судаков сыграл только 2 матча за Шахтер. Так понимаю, это достаточно чтобы попасть на Евро?
За какие заслуги этот ребенок в сборной?
Изменил мнение какими заслугами?
Я что то пропустил?
Судаков был в игре на Евро?
Я хренею сколько пафоса бывает у наших молодых футболистов, не сделавших ещё абсолютно ничего в своей карьере!
А потом мы удивляемся, как быстро наши ловят звёздочку...
Уже три матча просидел и готов сидеть к четвёртому - значит с физикой тоже полный порядок !
Звезда взошла , одним словом
-
В прошлом сезоне Судаков сыграл только 2 матча за Шахтер. Так понимаю, это достаточно чтобы попасть на Евро?
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