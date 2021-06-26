СУДАКОВ: «Многие были против, что я поехал на Евро, но я изменил их мнение»

18-летний хавбек – о пребывании в сборной Украины

  • 26.06.2021 11:55
  • 2525 просмотров
  • 46 комментариев
СУДАКОВ: «Многие были против, что я поехал на Евро, но я изменил их мнение»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

– На протяжении месяца ты тренируешься под руководством Андрея Шевченко. Какие отличия между тренировками в клубе и сборной?
– Конечно же, в первую очередь, я думаю, это скорость игры, темп игры, скорость мышления всех футболистов. Тут собраны, наверное, лучшие футболисты Украины за последние 10 лет. Одна из самых сильных сборных. Для меня это большой опыт. Я еще не сыграл на Евро, но я считаю то, что я уже тут, для меня это уже большое преимущество. Это большой шаг в будущее. Мне дали шанс побывать в этой структуре.

Самые памятные моменты - товарищеские игры с Северной Ирландией и Кипром. Много людей были против, что я сюда поехал, мол, кто я такой. Но потом начали говорить, что я за 20 минут поменял их мнение. Хотя я не считаю это показателем, потому что показатель - это когда есть стабильность. Для моего будущего это большой шанс.

– Оцените силу сборной Швеции
– В первую очередь, это команда с хорошей структурой игры, хорошими футболистами топ-уровня. Они очень сильны в борьбе. Мы уже смотрели пару их нарезок, видели, как они играли с Испанией, Польшей. В первую очередь, у них запредельная самоотдача. Нужно будет играть в свой футбол, и нам будет тяжело, потому что физически они очень сильные.

– Какие матчи можете выделить на групповом этапе?
– Из последних матчей Германия - Венгрия. Никто не ожидал такой игры от венгров. Думаю, что для их болельщиков это тоже было неожиданностью. Они показали характер и доказали, что в футболе возможно всё. И не важно, какой соперник, какой результат будет. Можно со всеми играть и выигрывать.

– Был ли у вас контакт с новым наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби?
– Нет, еще ни с кем не контактировал. Сейчас все силы отдаем сборной, про клуб пока не думаем.

– Будешь ли ты разочарован, если не проведешь ни минуты игрового времени?
– Это к главному тренеру вопрос, к тренерскому штабу. Я тренируюсь, а там уже будет видно.

Поединок 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 26.06.2021 13:26
    -1
    Новый голденбой, с такой же судьбой? И каким же это образом, сидя на банке, он смог изменить о себе мнение? Даже не смешно
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:22
    +1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:19
    Медаль за гражданские действия ,тебя устроит
    Я и не сомневался. Носи её на улице.
    Ссылка
    batters_
    online
      batters_, 26.06.2021 13:21
    +1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:11
    Я и сейчас готов воевать ,ну я в запасе,приходится тут воевать .
    Фрэнк Пидер где ты там вовевал? Разве что дома в танки
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:21
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:16
    У бурбасевцев задача поставлена забить ветку всякой х...ней. Потому что вся убогость ситуации по Судакову очевидна. Ржавое убогое
    Это ты забил фейки про Вьетнам и Афган, считая что тут одни малолетки. И ошибся... Я отлично знаю ход тех событий. Но зачем ты приплёл это к Судакову?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 13:21
    +1
    наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:07
    Чем тебя янки наградили? И почему они оттуда удрали после ковровых бомбёжек и напалма по мирным?
    Вахтёр перестань бухать на такой жаре , это небезопасно
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 13:20
    +1
    adidas77, 26.06.2021 12:11
    «Многие были против, что я поехал на Евро, но я изменил их мнение»
    Изменил мнение какими заслугами?
    Я что то пропустил?
    Судаков был в игре на Евро?
    Я хренею сколько пафоса бывает у наших молодых футболистов, не сделавших ещё абсолютно ничего в своей карьере!
    А потом мы удивляемся, как быстро наши ловят звёздочку...
    Ну пока очень грамотно тактически и не по годам опытно сидит на банке !
    Уже три матча просидел и готов сидеть к четвёртому - значит с физикой тоже полный порядок !
    Звезда взошла , одним словом
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:19
    -2
    наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:13
    27 января 1973 года после четырёхлетних переговоров в Париже было подписано cоглашение «О прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме». Согласно документу, американские войска, потерявшие с 1965 года 58 тыс. человек,
    признали победу
    Демократической Республики Вьетнам и покинули территорию страны.
    Ты проиграл ещё ТОГДА...
    Медаль за гражданские действия ,тебя устроит
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:16
    -2
    У бурбасевцев задача поставлена забить ветку всякой х...ней. Потому что вся убогость ситуации по Судакову очевидна. Ржавое убогое
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:13
    -2
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:11
    Я и сейчас готов воевать ,ну я в запасе,приходится тут воевать .
    27 января 1973 года после четырёхлетних переговоров в Париже было подписано cоглашение «О прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме». Согласно документу, американские войска, потерявшие с 1965 года 58 тыс. человек,
    признали победу
    Демократической Республики Вьетнам и покинули территорию страны.
    Ты проиграл ещё ТОГДА...
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:11
    -2
    Владимир Копяк, 26.06.2021 13:06
    С.Л. Литвиненко, вы о чем? Как можно гордиться участием в афганской войне, где наши переколошматили более миллиона мирных жителе. или чеченской войной в составе войск РФ? Что, от войны крыша поехала? Да вас нельзя вообще на сайт допускать!
    Я и сейчас готов воевать ,ну я в запасе,приходится тут воевать .
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 26.06.2021 13:07
    0
    Шкодую, що не попав хлопець на це Євро з АПЛ, що хоче грати за Україну. Він точно був би в основі.
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:07
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:05
    За запад я воевал!Я герой вьетнамской войны!
    Чем тебя янки наградили? И почему они оттуда удрали после ковровых бомбёжек и напалма по мирным?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.06.2021 13:07
    -1
    Я лично не изменил своего мнения - Судаков не достоин быть в первой сборной страны! Сколько минут он отыграл на Евро, зачем он в составе???
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 26.06.2021 13:06
    -1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 12:55
    Ржавое это у тебя ,а я вьетнам,афган прошёл и вторую чеченскую и сейчас готов воевать
    С.Л. Литвиненко, вы о чем? Как можно гордиться участием в афганской войне, где наши переколошматили более миллиона мирных жителе. или чеченской войной в составе войск РФ? Что, от войны крыша поехала? Да вас нельзя вообще на сайт допускать!
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:05
    -4
    наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:03
    Во Вьетнаме был за Север или за Юг? В каком году? Кто командовал американскими интервентами?
    За запад я воевал!Я герой вьетнамской войны!
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 26.06.2021 13:04
    +2
    Игорь Григорьевич, 26.06.2021 12:56
    У нас много опытных хороших футболистов на две головы выше Судакова, мечтающие попасть в сборную, показывающие результат на поле и при этом остаются в тени и их просто не замечает наш тренер
    Наш тренер не помічає УПЛ в упор, боком і в анфас. Такого немає ніде в збірних, які чогось добивались у світі. Візьми з Зорі, Десни і решти клубів УПЛ хоча б з топ 5. Через два місяці відбір до ЧС грати, зігрались би на ЧЄ, а восени вже підпускав молодь. А так і восени буде, якщо він залишиться з своєю геніальною тактикою, грати турнір одним складом, бо замін немає і не буде.
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:03
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 12:55
    Ржавое это у тебя ,а я вьетнам,афган прошёл и вторую чеченскую и сейчас готов воевать
    Во Вьетнаме был за Север или за Юг? В каком году? Кто командовал американскими интервентами?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 26.06.2021 13:02
    -1
    alefteev77, 26.06.2021 12:26
    Судаков в заявку на матч попадает Безус нет - это вообще как?
    За какие заслуги этот ребенок в сборной?
    Многи или забыли, или просто не знают, что за место в сборной надо платить бабло. Даже Ермоленко и Малиновский платят. Что уж говорить о каком-то молодняке. За них платит клуб, ведь это очень выгодно, когда игрок клуба является официальным сборником страны, его продажная стоимость возрастает в разы, при его продаже. Эта система благополучно существует еще со времен СССР, какой дурак в лице главного тренера сборной. от кажется от таких халявных денег на ровном месте? О таких финасовых взаиморасчетах, говорили многие бывшие игроки сборной Украины, все эти суммы денег не просто так кочуют по интернету...
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 26.06.2021 13:00
    +1
    Враховуючи гру Судакова, Зінченка та Миколенка і сильний правий фланг Швеції, цікаво було б лз Зінченко лп Судаков.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 12:59
    -4
    Ржавая плесень Ак 226 опять тут по чужим никам бегает ))) Доказывая убогость ржавых бурбасовцев и их хозяина Рината
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.06.2021 12:11
    +12
    «Многие были против, что я поехал на Евро, но я изменил их мнение»
    Изменил мнение какими заслугами?
    Я что то пропустил?
    Судаков был в игре на Евро?
    Я хренею сколько пафоса бывает у наших молодых футболистов, не сделавших ещё абсолютно ничего в своей карьере!
    А потом мы удивляемся, как быстро наши ловят звёздочку...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 26.06.2021 12:11
    +9
    А чим це ти змінив думку? Як їхав ніким так і вернёшься ніким. Краще б Петряк поїхав замість тебе, чи Тотовицький, чи Кочергіна. От візьму ь Кочергіна у Венецію і одразу отримає виклик
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.06.2021 12:20
    +6
    vitaha33, 26.06.2021 12:11
    А чим це ти змінив думку? Як їхав ніким так і вернёшься ніким. Краще б Петряк поїхав замість тебе, чи Тотовицький, чи Кочергіна. От візьму ь Кочергіна у Венецію і одразу отримає виклик
    Тут даже дело не в том, что кто то другой вместо него принёс бы больше пользы или нет.
    Мы этого не знаем, можем только предполагать.
    Что было бы, если бы....
    Суть в том, что конкретно Судаков, на этом Евро не провёл на поле ни одной минуты.
    А заголовок звучит так, как будто он сборную вывел в 1/8 финала...
    Откуда эта корона берётся у наших футболистов на пустом месте, совершенно не понятно....
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 26.06.2021 12:46
    +5
    Чудова гра, допоміг збірній. Так і далі продовжуй. Ще трансф.вікно відкрите, можна й в Барселону перейти пошуміти, тебе з твоєю грою там точно вже помітили. Успіхів тобі в топ клубах Європи.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 26.06.2021 12:26
    +4
    Поліруванням банки? Чим ти змінив нашу думку? Іноді краще мовчати ніж ляпати що попало...
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 26.06.2021 13:04
    +2
    Игорь Григорьевич, 26.06.2021 12:56
    У нас много опытных хороших футболистов на две головы выше Судакова, мечтающие попасть в сборную, показывающие результат на поле и при этом остаются в тени и их просто не замечает наш тренер
    Наш тренер не помічає УПЛ в упор, боком і в анфас. Такого немає ніде в збірних, які чогось добивались у світі. Візьми з Зорі, Десни і решти клубів УПЛ хоча б з топ 5. Через два місяці відбір до ЧС грати, зігрались би на ЧЄ, а восени вже підпускав молодь. А так і восени буде, якщо він залишиться з своєю геніальною тактикою, грати турнір одним складом, бо замін немає і не буде.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.06.2021 12:53
    +2
    New Zealander, 26.06.2021 12:42
    Потому что перспективный, в отличии от того же Безуса, и может выстрелить за счёт скорости и техники
    А где Булеца, Сикан, Цитаишвили, Супряга? Таких как Судаков сотни в украинском чемпионате.
    -
    В прошлом сезоне Судаков сыграл только 2 матча за Шахтер. Так понимаю, это достаточно чтобы попасть на Евро?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 12:27
    +2
    Какая-то ржавая логика. Не сыграл и минуты на Евро, но всем доказал. Ты, как и все, прекрасно понимаешь почему поехал на Евро, ржавый.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.06.2021 12:26
    +2
    Судаков в заявку на матч попадает Безус нет - это вообще как?
    За какие заслуги этот ребенок в сборной?
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:22
    +1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:19
    Медаль за гражданские действия ,тебя устроит
    Я и не сомневался. Носи её на улице.
    Ссылка
    batters_
    online
      batters_, 26.06.2021 13:21
    +1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:11
    Я и сейчас готов воевать ,ну я в запасе,приходится тут воевать .
    Фрэнк Пидер где ты там вовевал? Разве что дома в танки
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 13:21
    +1
    наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:07
    Чем тебя янки наградили? И почему они оттуда удрали после ковровых бомбёжек и напалма по мирным?
    Вахтёр перестань бухать на такой жаре , это небезопасно
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 13:20
    +1
    adidas77, 26.06.2021 12:11
    «Многие были против, что я поехал на Евро, но я изменил их мнение»
    Изменил мнение какими заслугами?
    Я что то пропустил?
    Судаков был в игре на Евро?
    Я хренею сколько пафоса бывает у наших молодых футболистов, не сделавших ещё абсолютно ничего в своей карьере!
    А потом мы удивляемся, как быстро наши ловят звёздочку...
    Ну пока очень грамотно тактически и не по годам опытно сидит на банке !
    Уже три матча просидел и готов сидеть к четвёртому - значит с физикой тоже полный порядок !
    Звезда взошла , одним словом
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 26.06.2021 13:00
    +1
    Враховуючи гру Судакова, Зінченка та Миколенка і сильний правий фланг Швеції, цікаво було б лз Зінченко лп Судаков.
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 26.06.2021 12:56
    +1
    alefteev77, 26.06.2021 12:53
    А где Булеца, Сикан, Цитаишвили, Супряга? Таких как Судаков сотни в украинском чемпионате.
    -
    В прошлом сезоне Судаков сыграл только 2 матча за Шахтер. Так понимаю, это достаточно чтобы попасть на Евро?
    У нас много опытных хороших футболистов на две головы выше Судакова, мечтающие попасть в сборную, показывающие результат на поле и при этом остаются в тени и их просто не замечает наш тренер
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 26.06.2021 12:48
    +1
    New Zealander, 26.06.2021 12:42
    Потому что перспективный, в отличии от того же Безуса, и может выстрелить за счёт скорости и техники
    Так чего ж Шева его на поле выпускал?! если он такой как ты говоришь? Какой у не опыт выступлений??? его нет, а сборную берут опытных футболистов а не школьников которые в жизни своей ни разу не играли против футболистов мирового уровня
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 26.06.2021 12:41
    +1
    Он же не играл, о чем он вообще говорит?! а вот сейчас, после этого коментария, изменил мнение о себе эт точно, и показал что он трепло, не пускайте его к журналистам, а то опять что нибудь ляпнет
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 12:28
    +1
    -DM-, 26.06.2021 12:27
    Судаков конечно ляпнул по молодости чушь, слишком самоуверенно и необоснованно. Но и ваша думка тоже не выглядит лучше, кому было бы лучше ехать вместо Судакова. Шевченко не враг себе, и вызвал в сборную лучших по мнению тренерского штаба. Возможно у перечисленных вами игроков и есть какие то сильные стороны, которые импонируют вам, но этого возможно оказалось недостаточным для вызова в сборную по мнению специалистов из тренерского штаба.
    Всем адекватным очевидно, что это ржавые игры. Ни коим образом Судаков не был достоин этой поездки
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 26.06.2021 12:20
    +1
    Таке відчутя що шева і палкін любовна парочка,кого скаже того і візьму! ( поки буде кумовство у футболі, нічого хорошого не ждіть!)
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:21
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 26.06.2021 13:16
    У бурбасевцев задача поставлена забить ветку всякой х...ней. Потому что вся убогость ситуации по Судакову очевидна. Ржавое убогое
    Это ты забил фейки про Вьетнам и Афган, считая что тут одни малолетки. И ошибся... Я отлично знаю ход тех событий. Но зачем ты приплёл это к Судакову?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности