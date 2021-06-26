СУДАКОВ: «Многие были против, что я поехал на Евро, но я изменил их мнение»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

– На протяжении месяца ты тренируешься под руководством Андрея Шевченко. Какие отличия между тренировками в клубе и сборной?

– Конечно же, в первую очередь, я думаю, это скорость игры, темп игры, скорость мышления всех футболистов. Тут собраны, наверное, лучшие футболисты Украины за последние 10 лет. Одна из самых сильных сборных. Для меня это большой опыт. Я еще не сыграл на Евро, но я считаю то, что я уже тут, для меня это уже большое преимущество. Это большой шаг в будущее. Мне дали шанс побывать в этой структуре.

Самые памятные моменты - товарищеские игры с Северной Ирландией и Кипром. Много людей были против, что я сюда поехал, мол, кто я такой. Но потом начали говорить, что я за 20 минут поменял их мнение. Хотя я не считаю это показателем, потому что показатель - это когда есть стабильность. Для моего будущего это большой шанс.

– Оцените силу сборной Швеции

– В первую очередь, это команда с хорошей структурой игры, хорошими футболистами топ-уровня. Они очень сильны в борьбе. Мы уже смотрели пару их нарезок, видели, как они играли с Испанией, Польшей. В первую очередь, у них запредельная самоотдача. Нужно будет играть в свой футбол, и нам будет тяжело, потому что физически они очень сильные.

– Какие матчи можете выделить на групповом этапе?

– Из последних матчей Германия - Венгрия. Никто не ожидал такой игры от венгров. Думаю, что для их болельщиков это тоже было неожиданностью. Они показали характер и доказали, что в футболе возможно всё. И не важно, какой соперник, какой результат будет. Можно со всеми играть и выигрывать.

– Был ли у вас контакт с новым наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби?

– Нет, еще ни с кем не контактировал. Сейчас все силы отдаем сборной, про клуб пока не думаем.

– Будешь ли ты разочарован, если не проведешь ни минуты игрового времени?

– Это к главному тренеру вопрос, к тренерскому штабу. Я тренируюсь, а там уже будет видно.

Поединок 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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