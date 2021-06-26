Шахтер – четвертый в Европе по тратам на летнем трансферном рынке

Донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно, которое в Европе официально откроется только 1 июля, уже потратил 41 миллион евро.

По данным Transfermarkt, по сумме затрат «горняки» ныне находятся на четвертом месте среди всех европейских клубов. Больше «Шахтера» на новичков отдали только немецкие «Лейпциг» и «Бавария», а также итальянский «Милан».

41 миллион евро «Шахтер» отдал за трех новобранцев – вингера Педриньо, форварда Траоре и защитника Марлона.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, комментируя трансферную активность клуба нынешним летом, заявил, что считает подобные траты приемлемыми для «горняков».