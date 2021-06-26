Шахтер – четвертый в Европе по тратам на летнем трансферном рынке

Больше «горняков» инвестировали в усиление только «Лейпциг», «Бавария» и «Милан»

  • 26.06.2021 11:31
  • 832 просмотра
  • 8 комментариев
Шахтер – четвертый в Европе по тратам на летнем трансферном рынке
© ФК Шахтер. Лассина Траоре - один из дорогостоящих новичков донецкого клуба

Донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно, которое в Европе официально откроется только 1 июля, уже потратил 41 миллион евро.

По данным Transfermarkt, по сумме затрат «горняки» ныне находятся на четвертом месте среди всех европейских клубов. Больше «Шахтера» на новичков отдали только немецкие «Лейпциг» и «Бавария», а также итальянский «Милан».

41 миллион евро «Шахтер» отдал за трех новобранцев – вингера Педриньо, форварда Траоре и защитника Марлона.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, комментируя трансферную активность клуба нынешним летом, заявил, что считает подобные траты приемлемыми для «горняков».

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.06.2021 11:55
    0
    Помню Реал 2006 2007.
    Бекхэм фигу Зидан Рауль Роналдо Карлос эльгера Гути и что?
    0 лч.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 11:45
    -1
    unforgiven Den, 26.06.2021 11:37
    Киеву будет сложно удержать титул чемпиона.Одной персоны Луческу для этого маловато.Суркис,не жмись!
    Это да, если не будет трансферов то Суркис ещё раз подтвердит, что самая большая проблема Динамо - он сам .
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 11:45
    +1
    Мешок знатно психанул
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 26.06.2021 11:43
    +2
    Бенфіка минулого літа під 100 млн витратила і не пройшла кваліфікацію ЛЧ, а потім ще і в чемпіонаті Португалії стала лише третьою
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 26.06.2021 11:39
    0
    unforgiven Den, 26.06.2021 11:37
    Киеву будет сложно удержать титул чемпиона.Одной персоны Луческу для этого маловато.Суркис,не жмись!
    Даже проще чем в прошлом году
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.06.2021 11:38
    +7
    Значит скоро необоснованно увеличат тарифы-это не ахметов покупает игроков,а простые украинцы,которых нагло обворовывают
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 26.06.2021 11:38
    +3
    Посмотрим на КПД этих трат
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 26.06.2021 11:37
    0
    Киеву будет сложно удержать титул чемпиона.Одной персоны Луческу для этого маловато.Суркис,не жмись!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.06.2021 11:38
    +7
    Значит скоро необоснованно увеличат тарифы-это не ахметов покупает игроков,а простые украинцы,которых нагло обворовывают
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 26.06.2021 11:38
    +3
    Посмотрим на КПД этих трат
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 26.06.2021 11:43
    +2
    Бенфіка минулого літа під 100 млн витратила і не пройшла кваліфікацію ЛЧ, а потім ще і в чемпіонаті Португалії стала лише третьою
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 11:45
    +1
    Мешок знатно психанул
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.06.2021 11:55
    0
    Помню Реал 2006 2007.
    Бекхэм фигу Зидан Рауль Роналдо Карлос эльгера Гути и что?
    0 лч.
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 26.06.2021 11:39
    0
    unforgiven Den, 26.06.2021 11:37
    Киеву будет сложно удержать титул чемпиона.Одной персоны Луческу для этого маловато.Суркис,не жмись!
    Даже проще чем в прошлом году
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 26.06.2021 11:37
    0
    Киеву будет сложно удержать титул чемпиона.Одной персоны Луческу для этого маловато.Суркис,не жмись!
    Ссылка
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