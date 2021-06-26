Шахтер – четвертый в Европе по тратам на летнем трансферном рынке

Донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно, которое в Европе официально откроется только 1 июля, уже потратил 41 миллион евро.
По данным Transfermarkt, по сумме затрат «горняки» ныне находятся на четвертом месте среди всех европейских клубов. Больше «Шахтера» на новичков отдали только немецкие «Лейпциг» и «Бавария», а также итальянский «Милан».
41 миллион евро «Шахтер» отдал за трех новобранцев – вингера Педриньо, форварда Траоре и защитника Марлона.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, комментируя трансферную активность клуба нынешним летом, заявил, что считает подобные траты приемлемыми для «горняков».
Алексей Сливченко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Бекхэм фигу Зидан Рауль Роналдо Карлос эльгера Гути и что?
0 лч.
Бекхэм фигу Зидан Рауль Роналдо Карлос эльгера Гути и что?
0 лч.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.