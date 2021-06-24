Палкин о трансферных расходах Шахтера: «38 миллионов? Это приемлемо»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил трансферные расходы клуба этим летом. На Марлона, Педриньо и Лассину Траоре было потрачено около 38 миллионов евро.
«Если мы говорим о форварде, то у нас травмировался Мораес. И нужно усиливаться, ведь остались молодые ребята только. Поэтому взяли Лассину Траоре из «Аякса», у которого есть опыт больших матчей. Если говорить о Педриньо, то мы понимаем, что у нас есть Марлос и Тете, но Марлос, к сожалению, физически все 90 минут не может играть. И нужна конкуренция, а потому появился Педриньо. Универсальный игрок в атаке».
«По Марлону, то для Де Дзерби это было ключевое подписание. Он говорит, что все атаки начинает от обороны. И тренеру важно иметь игрока, которого он знает и понимает. Спокойный, хорошо владеет мячом, есть передача».
«Шахтер» в Украине должен выигрывать все, но мы больше думаем о еврокубках. Хотим там себя проявить, а без усиления этого не сделать. 38 миллионов? Вопрос не в цифрах. Информация выходит в интернет, и она более-менее адекватная. Нас все устроило. Для нас это приемлемые и обоснованные траты», - считает Палкин.
По информации Transfermarkt, клуб купил Марлона за 12 миллионов евро, Педриньо обошелся в 18 миллионов, а за Траоре отдали 8-10 миллионов.
Источник — BurBuzz
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Я на Ахметова работаю
Пока игрок на 120 млн мбаппе не забил ни одного мяча на евро.
Увидим ваших игроков считаются ли деньги с качеством
Та там больше 50 выйдет явно
Пока игрок на 120 млн мбаппе не забил ни одного мяча на евро.
Увидим ваших игроков считаются ли деньги с качеством
Я на Ахметова работаю
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