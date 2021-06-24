Палкин о трансферных расходах Шахтера: «38 миллионов? Это приемлемо»

Клуб потратил около 38 миллионов евро

  • 24.06.2021 13:30
  • 2643 просмотра
  • 11 комментариев
Палкин о трансферных расходах Шахтера: «38 миллионов? Это приемлемо»
© shakhtar.com. Траоре

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил трансферные расходы клуба этим летом. На Марлона, Педриньо и Лассину Траоре было потрачено около 38 миллионов евро.

«Если мы говорим о форварде, то у нас травмировался Мораес. И нужно усиливаться, ведь остались молодые ребята только. Поэтому взяли Лассину Траоре из «Аякса», у которого есть опыт больших матчей. Если говорить о Педриньо, то мы понимаем, что у нас есть Марлос и Тете, но Марлос, к сожалению, физически все 90 минут не может играть. И нужна конкуренция, а потому появился Педриньо. Универсальный игрок в атаке».

«По Марлону, то для Де Дзерби это было ключевое подписание. Он говорит, что все атаки начинает от обороны. И тренеру важно иметь игрока, которого он знает и понимает. Спокойный, хорошо владеет мячом, есть передача».

«Шахтер» в Украине должен выигрывать все, но мы больше думаем о еврокубках. Хотим там себя проявить, а без усиления этого не сделать. 38 миллионов? Вопрос не в цифрах. Информация выходит в интернет, и она более-менее адекватная. Нас все устроило. Для нас это приемлемые и обоснованные траты», - считает Палкин.

По информации Transfermarkt, клуб купил Марлона за 12 миллионов евро, Педриньо обошелся в 18 миллионов, а за Траоре отдали 8-10 миллионов.

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Источник — BurBuzz

(10 голосов)

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 24.06.2021 14:13
    -1
    Свет то подорожал, конечно приемлемо...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 14:11
    0
    Милан Милан, 24.06.2021 14:04
    Ты, чмо ахметовское! К каким чужим бабкам? Это деньги, украденные у каждого из жителей Украины, и у тебя тоже. Хоть ты и работаешь на рыжую гниду!
    Не сдавай меня блин, я почти влился.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 14:08
    0
    Милан Милан, 24.06.2021 14:04
    Ты, чмо ахметовское! К каким чужим бабкам? Это деньги, украденные у каждого из жителей Украины, и у тебя тоже. Хоть ты и работаешь на рыжую гниду!
    Такого ещё не было.
    Я на Ахметова работаю
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 24.06.2021 14:04
    0
    Trasher311987, 24.06.2021 13:49
    К сожелению человеческая зависть к бабкам чужим давит на человека так что он готов от злости строчить много букв на разных ресурсах.
    Ты, чмо ахметовское! К каким чужим бабкам? Это деньги, украденные у каждого из жителей Украины, и у тебя тоже. Хоть ты и работаешь на рыжую гниду!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 14:02
    -2
    Это бабушки с пенсии скинулись.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 13:49
    0
    VK-Sport, 24.06.2021 13:47
    к сожалению, при уровне жизни в нашей стране такие траты это как то аморально. Еще неизвестно какие там им зарплаты дали, в том числе и для Де Дзерби. Хоть все и отнекиваются, что пришли не ради денег, что очень сомнительно.
    К сожелению человеческая зависть к бабкам чужим давит на человека так что он готов от злости строчить много букв на разных ресурсах.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 13:48
    +1
    А мне понравится больше когда в 2022 году Динамо снова возьмёт все, даже с учётом потраченных вами 38 млн.
    Пока игрок на 120 млн мбаппе не забил ни одного мяча на евро.
    Увидим ваших игроков считаются ли деньги с качеством
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 24.06.2021 13:47
    0
    к сожалению, при уровне жизни в нашей стране такие траты это как то аморально. Еще неизвестно какие там им зарплаты дали, в том числе и для Де Дзерби. Хоть все и отнекиваются, что пришли не ради денег, что очень сомнительно.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 13:46
    -1
    + подьемные + Де Дзерби и штаб + павлеко и его банда
    Та там больше 50 выйдет явно
    Ссылка
    pl2012ua
      pl2012ua, 24.06.2021 13:36
    +1
    При нашем неофеодализме это приемлемо
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 24.06.2021 13:33
    +7
    А тарифы на свет все дорожают и дорожают. Хотелось что б небыло этих ни Суркисов ни Ахме овых, а было государственные поставщики и нормальная цена
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 24.06.2021 13:33
    +7
    А тарифы на свет все дорожают и дорожают. Хотелось что б небыло этих ни Суркисов ни Ахме овых, а было государственные поставщики и нормальная цена
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 13:48
    +1
    А мне понравится больше когда в 2022 году Динамо снова возьмёт все, даже с учётом потраченных вами 38 млн.
    Пока игрок на 120 млн мбаппе не забил ни одного мяча на евро.
    Увидим ваших игроков считаются ли деньги с качеством
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.06.2021 13:36
    +1
    При нашем неофеодализме это приемлемо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 14:11
    0
    Милан Милан, 24.06.2021 14:04
    Ты, чмо ахметовское! К каким чужим бабкам? Это деньги, украденные у каждого из жителей Украины, и у тебя тоже. Хоть ты и работаешь на рыжую гниду!
    Не сдавай меня блин, я почти влился.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 14:08
    0
    Милан Милан, 24.06.2021 14:04
    Ты, чмо ахметовское! К каким чужим бабкам? Это деньги, украденные у каждого из жителей Украины, и у тебя тоже. Хоть ты и работаешь на рыжую гниду!
    Такого ещё не было.
    Я на Ахметова работаю
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 24.06.2021 14:04
    0
    Trasher311987, 24.06.2021 13:49
    К сожелению человеческая зависть к бабкам чужим давит на человека так что он готов от злости строчить много букв на разных ресурсах.
    Ты, чмо ахметовское! К каким чужим бабкам? Это деньги, украденные у каждого из жителей Украины, и у тебя тоже. Хоть ты и работаешь на рыжую гниду!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 13:49
    0
    VK-Sport, 24.06.2021 13:47
    к сожалению, при уровне жизни в нашей стране такие траты это как то аморально. Еще неизвестно какие там им зарплаты дали, в том числе и для Де Дзерби. Хоть все и отнекиваются, что пришли не ради денег, что очень сомнительно.
    К сожелению человеческая зависть к бабкам чужим давит на человека так что он готов от злости строчить много букв на разных ресурсах.
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 24.06.2021 13:47
    0
    к сожалению, при уровне жизни в нашей стране такие траты это как то аморально. Еще неизвестно какие там им зарплаты дали, в том числе и для Де Дзерби. Хоть все и отнекиваются, что пришли не ради денег, что очень сомнительно.
    Ссылка
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