Палкин о трансферных расходах Шахтера: «38 миллионов? Это приемлемо»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил трансферные расходы клуба этим летом. На Марлона, Педриньо и Лассину Траоре было потрачено около 38 миллионов евро.

«Если мы говорим о форварде, то у нас травмировался Мораес. И нужно усиливаться, ведь остались молодые ребята только. Поэтому взяли Лассину Траоре из «Аякса», у которого есть опыт больших матчей. Если говорить о Педриньо, то мы понимаем, что у нас есть Марлос и Тете, но Марлос, к сожалению, физически все 90 минут не может играть. И нужна конкуренция, а потому появился Педриньо. Универсальный игрок в атаке».

«По Марлону, то для Де Дзерби это было ключевое подписание. Он говорит, что все атаки начинает от обороны. И тренеру важно иметь игрока, которого он знает и понимает. Спокойный, хорошо владеет мячом, есть передача».

«Шахтер» в Украине должен выигрывать все, но мы больше думаем о еврокубках. Хотим там себя проявить, а без усиления этого не сделать. 38 миллионов? Вопрос не в цифрах. Информация выходит в интернет, и она более-менее адекватная. Нас все устроило. Для нас это приемлемые и обоснованные траты», - считает Палкин.

По информации Transfermarkt, клуб купил Марлона за 12 миллионов евро, Педриньо обошелся в 18 миллионов, а за Траоре отдали 8-10 миллионов.

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