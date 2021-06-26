Роберто МАНЧИНИ: «В матче с Австрией надо быть очень внимательными»

Наставник сборной Италии – о предстоящем поединке 1/8 финала Евро-2020

  • 26.06.2021 10:55
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Роберто МАНЧИНИ: «В матче с Австрией надо быть очень внимательными»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

«Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. «Уэмбли» - фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь.

Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника.  Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными», - сказал Манчини.

Матч Италия – Австрия состоится в субботу, 26 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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