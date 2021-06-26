Соль в понедельник начнет тренировки с Динамо

Испанский легионер Фран Соль в ближайший понедельник приступит к тренировкам в составе киевского «Динамо», сообщает портал Deporpress.

В стане «бело-синих» пока не определились насчет будущего Соля, хотя шансы на то, что форвард сумеет завоевать расположение главного тренера команды Мирчи Луческу видятся минимальными.

Впрочем, будущее Соля остается неопределенным. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью – в понедельник футболист приступит к тренировкам с «Динамо» и, возможно, даже поедет с «бело-синими» на тренировочный сбор в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что предложение об аренде Соля в «Динамо» прислал израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Напомним, минувший сезон Соль на правах аренды провел в «Тенерифе», выступающем в Сегунде. Забил в лиге 10 мячей и отдал 2 передачи в 37 проведенных матчах.