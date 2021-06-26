Соль в понедельник начнет тренировки с Динамо

Испанский форвард возвращается в Украину, и будет ждать развития событий

  • 26.06.2021 09:58
  • 547 просмотров
  • 0 комментариев
Соль в понедельник начнет тренировки с Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский легионер Фран Соль в ближайший понедельник приступит к тренировкам в составе киевского «Динамо», сообщает портал Deporpress.

В стане «бело-синих» пока не определились насчет будущего Соля, хотя шансы на то, что форвард сумеет завоевать расположение главного тренера команды Мирчи Луческу видятся минимальными.

Впрочем, будущее Соля остается неопределенным. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью – в понедельник футболист приступит к тренировкам с «Динамо» и, возможно, даже поедет с «бело-синими» на тренировочный сбор в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что предложение об аренде Соля в «Динамо» прислал израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Напомним, минувший сезон Соль на правах аренды провел в «Тенерифе», выступающем в Сегунде. Забил в лиге 10 мячей и отдал 2 передачи в 37 проведенных матчах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности