Израильский клуб сделал предложение Динамо о переходе форварда

В «Маккаби» Тель-Авив хотят взять в аренду испанца Франа Соля на один сезон

  • 17.06.2021 23:10
  • 1245 просмотров
  • 1 комментарий
Израильский клуб сделал предложение Динамо о переходе форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Израильский клуб «Маккаби» Тель-Авив сделал официальное предложение киевскому «Динамо» о переходе испанского форварда Франа Соля.

Израильтяне хотят взять в аренду испанца на один сезон, но чтобы при этом «Динамо» частично выплачивало зарплату игрока. 

Годом ранее игрок был отдан в аренду «Тенерифе» во второй дивизион Испании и заработал около миллиона евро. «Желтые» хотят следовать аналогичной схеме и начали официальные переговоры с Киевом. 

Тем не менее, Фран Соль имеет еще два года контракта с киевским «Динамо». В Киеве предпочитают продать форварда, а не отдавать его в аренду. Переговоры между сторонами будут продолжены в попытке выработать план, который устроит все стороны.

В прошлом сезоне Фран Соль играл в аренде за «Тенерифе» в Сегунде и забил 10 голов в 38 матчах.

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Источник — ONE

(4 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 17.06.2021 23:22
    0
    Що за дурня віддавати форварда в оренду за частину зарплати і при цьмоу сидіти на Бєсєдіну й Супрязі й лапу сосати без форвардів??? Якщо вже купили і не можете втюрити комусь чи віддати в таку оренду, щоб хоча б заробили трохи, то вже тримайте й використовуйте
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 17.06.2021 23:22
    0
    Що за дурня віддавати форварда в оренду за частину зарплати і при цьмоу сидіти на Бєсєдіну й Супрязі й лапу сосати без форвардів??? Якщо вже купили і не можете втюрити комусь чи віддати в таку оренду, щоб хоча б заробили трохи, то вже тримайте й використовуйте
    Ссылка
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