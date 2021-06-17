Израильский клуб сделал предложение Динамо о переходе форварда

Израильский клуб «Маккаби» Тель-Авив сделал официальное предложение киевскому «Динамо» о переходе испанского форварда Франа Соля.

Израильтяне хотят взять в аренду испанца на один сезон, но чтобы при этом «Динамо» частично выплачивало зарплату игрока.

Годом ранее игрок был отдан в аренду «Тенерифе» во второй дивизион Испании и заработал около миллиона евро. «Желтые» хотят следовать аналогичной схеме и начали официальные переговоры с Киевом.

Тем не менее, Фран Соль имеет еще два года контракта с киевским «Динамо». В Киеве предпочитают продать форварда, а не отдавать его в аренду. Переговоры между сторонами будут продолжены в попытке выработать план, который устроит все стороны.

В прошлом сезоне Фран Соль играл в аренде за «Тенерифе» в Сегунде и забил 10 голов в 38 матчах.