Каспер ЮЛЬМАНН: «Игроки Уэльса работают за себя и за того парня»

Наставник сборной Дании – о предстоящем противостоянии

  • 26.06.2021 08:55
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Каспер ЮЛЬМАНН: «Игроки Уэльса работают за себя и за того парня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманн

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Уэльса.

«Мы очень ждем этого события! После трех чрезвычайно эмоциональных матчей на «Паркене» у нас большие ожидания от этой игры.

Я с большим уважением отношусь к сопернику, к его достижением, включая выход в полуфинал в 2016-м. Это страна, на все сто поддерживающая свою национальную команду, игроки которой работают за себя и за того парня», - сказал Юльманн.

Матч Уэльс – Дания состоится в субботу, 26 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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