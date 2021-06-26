Сборная Украины в Бухаресте продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, который состоится 29 июня в Глазго. В пятницу, 25 июня, сине-желтые провели вечернюю тренировку на «Аркул де Триумф».

Александр Зубков, который ранее выполнял упражнения в тренажерном зале и бассейне, приступил к индивидуальной беговой работе на поле. А вот Беседин показал Марлосу бразильскую технику.

ВИДЕО. Беседин показал Марлосу бразильскую технику, Зубков вернулся в строй