Полузащитник Шахтера тренируется с Днепром-1

Полузащитник Данил Игнатенко, который в прошлом сезоне защищавший цвета «Днепра-1», сейчас снова тренируется с днепровской командой на базе в Приднепровске.
24-летний опорный полузащитник переехал в Днепр из Мариуполя на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Шахтеру».
В матче 25-го тура «Днепр-1» – «Заря» Данил Игнатенко получил красную карточку за грубую игру. Из-за этого он будет вынужден пропустить первый матч в УПЛ сезона 2021/22.
Таким образом, Даниил Игнатенко может перейти в «Днепр-1» на постоянной основе.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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