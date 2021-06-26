Полузащитник Шахтера тренируется с Днепром-1

Полузащитник Данил Игнатенко, который в прошлом сезоне защищавший цвета «Днепра-1», сейчас снова тренируется с днепровской командой на базе в Приднепровске.

24-летний опорный полузащитник переехал в Днепр из Мариуполя на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Шахтеру».

В матче 25-го тура «Днепр-1» – «Заря» Данил Игнатенко получил красную карточку за грубую игру. Из-за этого он будет вынужден пропустить первый матч в УПЛ сезона 2021/22.

Таким образом, Даниил Игнатенко может перейти в «Днепр-1» на постоянной основе.