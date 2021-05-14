Шахтер может включить двух своих игроков в сделку по Довбику

Донецкий «Шахтер» после того, как травму получил Жуниор Мораес и выбыл на длительный срок, рассматривает варианты усиления линии атаки. Одним из кандидатов на вакантную позицию нападающего рассматривается форвард «Днепра-1» Артем Довбик.

Пока что единственным потенциальным покупателем Довбика является донецкий «Шахтер». Вариант с продажей украинца в донецкий клуб интересует и сам «Днепр-1», поскольку в сделку по Довбику «Шахтер» может включить двух своих футболистов – Александра Пихаленка и Даниила Игнатенко, выступающие в команде Игора Йовичевича на правах аренды. Если стороны продвинутся в переговорах, оба игрока могут перейти в днепровский клуб на постоянной основе.

Впрочем, окончательный ответ с возможной покупкой Довбика в «Шахтер» донецкий клуб будет рассматривать только после того, как команду возглавит новый тренер, который обозначит кадровый вектор комплектации «горняков» на будущий сезон.

В завершившемся сезоне Артем Довбик принял участие в 27 матчах «Днепра-1», забив 10 голов. Контракт с «Днепром-1» действителен до 31 декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость украинца – 400 тысяч евро.