Шахтер может включить двух своих игроков в сделку по Довбику

Александр Пихаленок и Даниил Игнатенко могут перейти в «Днепр-1» на постоянной основе

  • 14.05.2021 14:49
  • 3082 просмотра
  • 6 комментариев
Шахтер может включить двух своих игроков в сделку по Довбику
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Донецкий «Шахтер» после того, как травму получил Жуниор Мораес и выбыл на длительный срок, рассматривает варианты усиления линии атаки. Одним из кандидатов на вакантную позицию нападающего рассматривается форвард «Днепра-1» Артем Довбик.

Пока что единственным потенциальным покупателем Довбика является донецкий «Шахтер». Вариант с продажей украинца в донецкий клуб интересует и сам «Днепр-1», поскольку в сделку по Довбику «Шахтер» может включить двух своих футболистов – Александра Пихаленка и Даниила Игнатенко, выступающие в команде Игора Йовичевича на правах аренды. Если стороны продвинутся в переговорах, оба игрока могут перейти в днепровский клуб на постоянной основе.

Впрочем, окончательный ответ с возможной покупкой Довбика в «Шахтер» донецкий клуб будет рассматривать только после того, как команду возглавит новый тренер, который обозначит кадровый вектор комплектации «горняков» на будущий сезон.

В завершившемся сезоне Артем Довбик принял участие в 27 матчах «Днепра-1», забив 10 голов. Контракт с «Днепром-1» действителен до 31 декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость украинца – 400 тысяч евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.05.2021 15:26
    -1
    При проблеме у Степаненко с крестами отдавать опорников?
    Отлично отдавайте.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.05.2021 15:16
    +2
    А не краще через рік-другий продати Довбика подорожче і купити з десяток таких піхальонків?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.05.2021 15:14
    0
    Шахтёру Украинский нападающий было-бы очень хорошо, так как квоты на легионеров ещё никто не отменял...
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 14.05.2021 15:14
    -2
    Та ну нафиг. Пихаленок - это лайт-версия Иньесты, а что такое Довбик - большой-большой вопрос...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 14:52
    0
    Пихаленок? Зачем?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.05.2021 14:51
    +1
    Кому Игнатенко нужен бревно.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.05.2021 15:16
    +2
    А не краще через рік-другий продати Довбика подорожче і купити з десяток таких піхальонків?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.05.2021 14:51
    +1
    Кому Игнатенко нужен бревно.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.05.2021 15:14
    0
    Шахтёру Украинский нападающий было-бы очень хорошо, так как квоты на легионеров ещё никто не отменял...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 14:52
    0
    Пихаленок? Зачем?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности