НАГОРНЯК: «Шансы 50 на 50. Ребята хорошо подготовятся и дадут бой шведам»

Главный тренер Украины U-17 высказался о выступлении сборной на Евро-2020

  • 26.06.2021 02:15
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НАГОРНЯК: «Шансы 50 на 50. Ребята хорошо подготовятся и дадут бой шведам»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк высказался о выступлении сборной Украины на групповой стадии Евро, поделился ожиданиями от матча с шведами, а также дал оценку другим командам на этом чемпионате Европы.

- Сергей Николаевич, как оцените выступление сборной Украины на групповой стадии Евро-2020?

- Осталось двоякое впечатление. Самое главное, что вышли из группы в плей-офф чемпионата Европы и выполнили поставленную задачу. В принципе с Нидерландами (2:3) неплохо выглядели. С Северной Македонией получился хороший первый тайм и в итоге матч выиграли (2:1). С Австрией, мягко говоря, немножко игра не сложилась у сборной Украины. Бывает такое. Но задачу выполнили. А это самое главное. 

- Андрей Ярмоленко вошел в список лучших одиннадцати игроков группового этапа Евро, Руслан Малиновский оказался в списке лучших игроков по созданным моментам, а Александр Зинченко – второй по отборам мяча. Это позитив для наших ребят?

- Понятно. Ребята попадают в списки лучших игроков на чемпионате Европы. Это символически, но все равно команде, сборной Украины, думаю, приятно. 

- Какие у Украины шансы в игре 1/8 финала Евро с Швецией?

- Могло быть и хуже. Играть с Италией… Поймите, если сравнивать Швецию, Испанию и Италию, то шведы – самый приемлемый вариант. Все зависит от того, как команда подготовится к игре со шведами. Говорю осторожно. Надеялись на матч с Австрией, и так сложилось. У сборной что-то не получилось. Буду осторожен с прогнозами. Но думаю, что наши ребята хорошо подготовятся и дадут бой шведам. Шансы 50 на 50. 

- На Евро-2012 нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оформил дубль в ворота Швеции, а нынешний капитан «желто-синих» Андрей Ярмоленко ему ассистировал. Эти два человека по-особому будут настроены на матч с шведами?

- Все ребята будут настроены на поединок с Швецией. Критика в адрес сборной Украины была очень жесткая после матча с Австрией. Думаю, ребята самолюбивые и где-то их самолюбие было задето. Мне кажется, в матче с Швецией ребята будут стараться реабилитироваться.

- Стало известно, что Александр Зубков начал тренироваться в общей группе. Как думаете, появится ли он в старте в матче с Швецией и станет ли усилением сборной Украины?

- Тренеры решат, в каком состоянии он находится. Не исключаю, все может быть. Я не думаю, что Зубков выйдет с первых минут. Все-таки он пропустил два поединка. Посмотрим. Сложно, честно говоря, судить по стартовому составу. Тренера по месту определят, кто в каком состоянии находится. Я думаю, они выберут лучший состав на сегодняшний день.

- В целом на групповом этапе Евро какую сборную выделите, и кто вас удивил больше всего?

- Если честно, меня немножко удивила сборная Венгрии. Понятно, они два матча дома играли. Третий поединок у них был с немцами в Германии. И можно сказать, что немцам очень повезло, когда они сравняли счет на 84-й минуте. Да, Португалии венгры уступили 0:3, но португальцы им начали забивать с 84-й минуты. С французами Венгрия выиграла первый тайм и 1:1 сыграла. Мне просто импонирует отношение сборной Венгрии к матчам, к Евро. А вообще многие команды хорошо выглядели. Если разобраться в целом, немцы в игре с Португалией (4:2) показали хороший футбол. А стабильностью порадовала Италия. У их команды виден такой подъем. Итальянцы демонстрируют очень классный футбол. 

- А вы видели видео, как капитан сборной Венгрии Адам Салаи настраивал в раздевалке команду на матч с Германией?

- Да, я видел. Молодцы! Это называется – командный дух. На чемпионате мира 2018 года Поль Погба также выступил перед командой перед победным финалом с Хорватией. Это нормально. Я считаю, это очень позитивно. Это мотивирует.  

- Ваши главные фавориты на Евро?

- В 1/8 финала отсеются кто-то из пар Англия – Германия и Бельгия – Португалия. Если смотреть на сетку, мне кажется, в полуфинал могут попасть голландцы. В полуфинал также могут пройти и немцы, и португальцы, и наши, и шведы. У всех есть шансы. Французы, итальянцы, испанцы выделяются. Очень сложно судить, но будет интересно.  

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Источник — Sport.ua

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