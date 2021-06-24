ВИДЕО. Мурашки по коже. Мощная мотивационная речь капитана сборной Венгрии

Венгры покинули Евро-2020 с высоко поднятой головой

  • 24.06.2021 18:39
  • 782 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Мурашки по коже. Мощная мотивационная речь капитана сборной Венгрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сборная Венгрии была близка к тому, чтобы совершить самую громкую сенсацию Евро-2020 и выйти в плей-офф из «группы смерти», однако упустила победу над Германией – ничья 2:2.

Венгры вылетели из турнира, но сумели влюбить в себя всю Европу своей самоотдачей в борьбе с топ-сборными. Вашему вниманию мотивационная речь капитана сборной Венгрии Адама Салаи перед матчем с Германией, которая объясняет, откуда у команды такой героизм на поле:

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Источник — Sports.ru

(4 голоса)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 18:51
    0
    Да, молодец. Горд за одну из своих четырёх стран гражданином которых являюсь. Хотелось бы чтобы и в самой дорогой мне, Украине, нашёлся настоящий капитан который бы сказал такую предматчевую речь. Считаю что Ярмола должен это сделать.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.06.2021 18:49
    0
    Красава!
    Ссылка
    Коля Драган
    online
      Коля Драган, 24.06.2021 18:48
    +1
    Вот ето боец вот так должны настраиватся нашы на следующую игру должны жопу порвать но выграть ведь само главное ето дух победителя желание выграть через немогу
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 24.06.2021 18:47
    +2
    Это и есть истинный патриотизм!смотрите сборники и учитесь,хотя этому не научишься,это должно идти от души и сердца!
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 24.06.2021 18:46
    +2
    Это не наши хлюпики и тренер, которые 3 слова связать не могут, что на пресс конференциях, что на влогах внутри сборной. Браво венгры
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 24.06.2021 18:47
    +2
    Это и есть истинный патриотизм!смотрите сборники и учитесь,хотя этому не научишься,это должно идти от души и сердца!
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 24.06.2021 18:46
    +2
    Это не наши хлюпики и тренер, которые 3 слова связать не могут, что на пресс конференциях, что на влогах внутри сборной. Браво венгры
    Ссылка
    Коля Драган
    online
      Коля Драган, 24.06.2021 18:48
    +1
    Вот ето боец вот так должны настраиватся нашы на следующую игру должны жопу порвать но выграть ведь само главное ето дух победителя желание выграть через немогу
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 18:51
    0
    Да, молодец. Горд за одну из своих четырёх стран гражданином которых являюсь. Хотелось бы чтобы и в самой дорогой мне, Украине, нашёлся настоящий капитан который бы сказал такую предматчевую речь. Считаю что Ярмола должен это сделать.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.06.2021 18:49
    0
    Красава!
    Ссылка
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