ВИДЕО. Мурашки по коже. Мощная мотивационная речь капитана сборной Венгрии

Вчера сборная Венгрии была близка к тому, чтобы совершить самую громкую сенсацию Евро-2020 и выйти в плей-офф из «группы смерти», однако упустила победу над Германией – ничья 2:2.

Венгры вылетели из турнира, но сумели влюбить в себя всю Европу своей самоотдачей в борьбе с топ-сборными. Вашему вниманию мотивационная речь капитана сборной Венгрии Адама Салаи перед матчем с Германией, которая объясняет, откуда у команды такой героизм на поле: