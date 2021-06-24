ВИДЕО. Мурашки по коже. Мощная мотивационная речь капитана сборной Венгрии

Вчера сборная Венгрии была близка к тому, чтобы совершить самую громкую сенсацию Евро-2020 и выйти в плей-офф из «группы смерти», однако упустила победу над Германией – ничья 2:2.
Венгры вылетели из турнира, но сумели влюбить в себя всю Европу своей самоотдачей в борьбе с топ-сборными. Вашему вниманию мотивационная речь капитана сборной Венгрии Адама Салаи перед матчем с Германией, которая объясняет, откуда у команды такой героизм на поле:
💔💔💔 Венгры не вышли в плей-офф Евро, но как же они героически бились!— Sports.ru (@sportsru) June 23, 2021
Посмотрите, как мотивировал партнеров перед решающим матчем за право попасть на Евро капитан Адама Салаи. Мощь, настоящая капитанская речь!
Салаи забил сегодня Германии, но этого не хватило... pic.twitter.com/kUtLqqqXAk
Источник — Sports.ru
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